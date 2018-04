Jong Oranje in mei voor het eerst op trainingskamp in Zuid-Amerika

"We willen als bond de spelers ervaringen bieden die ze bij de clubs niet zo vaak krijgen, namelijk oefenen tegen andere speelstijlen in een onbekende omgeving", aldus bondscoach Art Langeler vrijdag tegen OnsOranje.

"In goed overleg met de clubs hebben we daarom deze trip gepland. Het is geweldig en leerzaam voor jonge spelers om deze wedstrijden te kunnen spelen. Een ervaring die ze gaat helpen in hun weg naar het internationale topvoetbal."

Jong Oranje oefent op vrijdag 25 mei tegen Bolivia in Santa Cruz de la Sierra. Vier dagen later is Paraguay de tegenstander in AsunciĆ³n.

De ploeg Langeler zit midden in de kwalificatie voor het EK van 2019. Na zes van de tien wedstrijden staat Jong Oranje met elf punten op de tweede plek, achter koploper Engeland (zestien punten). In september speelt het elftal tegen Engeland (uit) en nummer vier Schotland (thuis).