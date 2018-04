Dost baalt na 'domme actie' van schorsing voor return tegen Atletico

"Het was typisch een tackle van een aanvaller, een domme actie", zegt Dost tegen FOX Sports. "Ik had niet eens in mijn hoofd dat het me een schorsing oplevert."

De Oranje-international keek in Estadio Wanda Metropolitano met Sporting al na 22 seconden tegen een achterstand aan toen Koke geklungel in de Portugese verdediging afstrafte. Vijf minuten voor rust zorgde Antoine Griezmann voor 2-0.

Ook aan dat doelpunt gingen fouten van Sporting vooraf. Dost baalt daarvan. "Hoewel we uitstekend gespeeld hebben. Op dit niveau hebben ploegen maar een paar kansjes nodig. 2-0 is geen goede uitslag."

Scherpte

Dost kijkt echter ook kritisch naar zichzelf. De voormalig spits van onder meer Heracles Almelo, sc Heerenveen en VfL Wolfsburg vindt dat hij meer had moeten brengen na de vroege achterstand.

"De nul voorin is niet goed. We hebben wel kansen gehad, maar ik mis een beetje scherpte", constateert hij. "Dat verwijt ik mezelf. Ik merk het bijvoorbeeld aan het anticiperen. Dat ik verkeerde keuzes maak. Dat komt wel weer terug, maar het is vervelend dat het nu niet aanwezig is."

Sporting probeert volgende week donderdag om 21.05 uur zonder Dost alsnog een plek in de halve finales van de Europa League af te dwingen.

Op hetzelfde tijdstip wordt er afgetrapt bij de andere kwartfinales CSKA Moskou-Arsenal, Olympique Marseille-RB Leipzig en Salzburg-Lazio.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League