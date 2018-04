Wenger: 'Het is te vroeg om over winst Europa League te praten'

Winst van het tweede Europese clubtoernooi lijkt voor Arsenal nog de enige kans om zich voor de Champions League te plaatsen, want in de competitie is een plaats bij de eerste vier ver uit zicht.

"Maar dit zijn nog slechts de kwartfinales van de Europa League, er is nog een lange weg te gaan en we moeten de klus tegen CSKA nog klaren", zei Wenger na de overtuigende zege in het eigen Emirates Stadium.

"We staan nog niet in de halve finales, dus het is te vroeg om over het winnen van de Europa League te praten. We hebben al veel moeten doorstaan. Dat zal ons helpen beide benen op de grond te houden, bescheiden te blijven en ons best te blijven doen."

Tegen CSKA stond de 4-1 stand halverwege al op het scorebord door goals van Aaron Ramsey en Alexandre Lacazette, die allebei twee keer scoorden. Aleksandr Golovin was trefzeker namens de Russen.

Verdedigen

Hoewel de return van volgende week in de VEB Arena in Moskou een formaliteit lijkt, benadrukt Wenger dat er nog van alles fout kan gaan voor zijn ploeg en dat hij de voorsprong niet alleen maar wil verdedigen.

"We moeten ons volledig op die wedstrijd focussen. Ons werk zit er nog niet op, want het is nog niet over. We moeten ook de wedstrijd in Moskou gewoon proberen te winnen", aldus de Fransman.

"CSKA heeft een technisch goede ploeg die er heel snel uit kan komen. Ze gaven ons in de eerste helft veel problemen. Ze zijn heel dynamisch en heel slim in balbezit."

De return tussen CSKA en Arsenal begint volgende week donderdag om 21.05 uur. Op hetzelfde tijdstip staan ook Olympique Marseille-RB Leipzig, Salzburg-Lazio en Sporting Lissabon-Atletico Madrid op het programma.

