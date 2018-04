Kuijt vanaf volgend seizoen trainer Feyenoord onder 19

"Ik heb er heel veel zin in", zegt de 37-jarige Kuijt donderdag op de site van Feyenoord. "Dit seizoen heb ik aan de hand van technisch directeur Martin van Geel de club van de andere kant leren kennen. Ik ben veel op Varkenoord geweest en heb me verdiept in de jeugdopleiding, een belangrijke levensader van de club."

"Feyenoord gaf aan het te waarderen dat ik alle tijd die ik in het voetbal steek, bij Feyenoord te investeren. Iets waar enorm veel respect uit spreekt."

Kuijt zal in ieder geval Cor Adriaanse als assistent naast zich krijgen. De ervaren trainer is dit seizoen de hoofdcoach van Feyenoord onder 19. Hij wordt geassisteerd door oud-spelers Ulrich van Gobbel en Arnold Scholten. Het is nog niet bekend wat zij volgend seizoen gaan doen.

Kuijt zette vorig jaar een punt achter zijn actieve carrière nadat hij met Feyenoord de eerste landstitel sinds 1999 had veroverd. In de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1) maakte hij een hattrick.

De clubicoon, die in totaal vijf seizoenen voor de Rotterdammers speelde, zal op zondag 27 mei een officiële erewedstrijd krijgen van Feyenoord.

Quick Boys

Kuijt, die momenteel bezig is met de op een na hoogste trainerscursus bij de UEFA, is dit seizoen assistent-trainer bij het eerste elftal van Quick Boys uit zijn geboortedorp Katwijk. Hij is blij dat hij in de komende jaargang aan de slag gaat met de beste jeugdspelers van Feyenoord.

"Het is een prachtige uitdaging om jeugdspelers een stukje Feyenoord-mentaliteit bij te brengen en bij te dragen aan hun ontwikkeling, met als einddoel zoveel mogelijk jongens de stap naar De Kuip te laten zetten."

Technisch directeur Van Geel denkt dat Kuijt een "grote meerwaarde" kan zijn op op Varkenoord, het jeugdcomplex van Feyenoord.

"Het is fantastisch dat iemand met zo'n staat van dienst zich dagelijks op Varkenoord gaat bevinden. Wij zijn ervan overtuigd dat Dirk met Cor Adriaanse een fantastisch team kan vormen, dat onze talenten op de juiste wijze kan begeleiden bij het zetten van een belangrijke stap richting het eerste elftal."