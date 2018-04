Ten Hag ziet clubtopscorer Huntelaar graag verlengen bij Ajax

"Je ziet gewoon dat hij nog elke dag plezier heeft. Ik heb hem er graag bij. Hij heeft de drive en de ambitie", aldus Ten Hag donderdag tegen het AD.

Huntelaar schoot Ajax afgelopen zondag nog naar een zege (1-2) op bezoek bij FC Groningen. In totaal scoorde hij dit Eredivisieseizoen twaalf keer en daarmee is hij clubtopscorer van de Amsterdammers.

"Klaas heeft een onvoorstelbaar rendement", vindt Ten Hag. "Bovendien is hij belangrijk in het sturen van het elftal. Dat we punten hebben verloren tijdens wedstrijden dat hij geblesseerd was, zegt wat dat betreft genoeg."

De 76-voudig Oranje-international keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, waar hij van 2006 tot eind 2008 ook al speelde. Bij zijn presentatie werd benadrukt dat hij tweede spits zou zijn achter Kasper Dolberg, maar in de loop van het seizoen kreeg hij geregeld de voorkeur boven de Deen.

Na de winterstop had Huntelaar nog helemaal geen concurrentie van Dolberg, die in december geblesseerd raakte aan zijn rechtervoet. Inmiddels is Dolberg hersteld en waarschijnlijk kan hij zondag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo zijn rentree maken.

Mazraoui

Donderdag werd ook bekend dat Noussair Mazraoui zijn contract bij Ajax met drie jaar verlengd heeft tot medio 2021. De 20-jarige middenvelder maakte dit jaar zijn debuut in de hoofdmacht en heeft inmiddels drie Eredivisiewedstrijden achter zijn naam staan.

Voor Jong Ajax speelde Mazraoui de afgelopen anderhalf jaar 53 wedstrijden in de Jupiler League en daarin scoorde hij elf keer.

Ajax moet zondag thuis van Heracles winnen om de hoop op de 34e landstitel in de clubhistorie levend te houden. De achterstand op koploper PSV, dat zaterdag al uit tegen AZ speelt, is zeven punten. Er zijn nog vijf speelronden te gaan in de Eredivisie.

De wedstrijd tussen Ajax en nummer tien Heracles Almelo begint zondag om 16.45 uur. De KNVB heeft Bas Nijhuis aangesteld als scheidsrechter in het stadion dat volgend seizoen officieel Johan Cruijff Arena heet.

Bekijk het programma en de stand van de Eredivisie