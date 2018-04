Dolberg keert tegen Heracles zeer waarschijnlijk terug in Ajax-selectie

Dolberg (20) scheurde in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Willem II een bandje in zijn rechtervoet en staat sindsdien aan de kant. Hij hervatte vorige maand de training.

Ploeggenoot Wöber, die onder Ten Hag niet altijd een vaste waarde is, moest de training van donderdag aan zich voorbij laten gaan. Het is nog onduidelijk of hij zondag voldoende hersteld is. Ajax mist achterin sowieso de geschorste Joël Veltman, die afgelopen weekend tegen FC Groningen (1-2 winst) een rode kaart kreeg.

Voor Frenkie de Jong komt het thuisduel met Heracles in ieder geval nog te vroeg. De 20-jarige middenvelder liep eind februari op de training een blessure op en heeft volgens Ten Hag nog wel even nodig om daarvan te herstellen.

Ajax moet het ook nog altijd stellen zonder Vaclav Cerny, Benjamin van Leer, Noussair Mazraoui, Daley Sinkgraven en Nick Viergever, die allemaal nog geblesseerd zijn.

PSV

Ajax moet van Heracles winnen om de hoop op de 34e landstitel in de clubhistorie levend te houden. De achterstand op koploper PSV, dat zaterdag al uit tegen AZ speelt, is zeven punten. Er zijn nog vijf speelronden te gaan in de Eredivisie.

De wedstrijd tussen Ajax en nummer tien Heracles Almelo begint zondag om 16.45 uur. De KNVB heeft Bas Nijhuis aangesteld als scheidsrechter in het stadion dat volgend seizoen officieel Johan Cruijff Arena heet.

