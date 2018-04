Familie Cruijff blij dat naamsverandering Arena eindelijk een feit is

Het had sneller gekund, vindt Carole Thate, die als woordvoerder van de familie optreedt. "Maar laten we ons nu focussen op het positieve verhaal, dat de naamswijziging erdoor is", aldus Thate.

"De familie is blij met dit nieuws en dat het nu daadwerkelijk zover is dat het stadion vanaf het nieuwe voetbalseizoen officieel de Johan Cruijff ArenA mag heten."

De afgelopen maanden liet de familie van de op 24 maart 2016 overleden Cruijff meermaals weten zich zorgen te maken. Zoon Jordi Cruijff noemde het uitblijven van een akkoord vorige week nog "teleurstellend". "Hopelijk is het een kwestie van tijd dat de gemeente Amsterdam, de Arena en Ajax alsnog de Cruijff Arena presenteren", voegde hij daar aan toe.

Nu de naamsverandering alsnog een feit is, is ook de presentatie van het nieuwe logo van het in 1996 geopende stadion gepland. De onthulling zal rond de geboortedag (25 april) van de legendarische voetballer zijn, maar Thate kan nog niet zeggen of de familie daarbij aanwezig is.

Ajax-coach Erik ten Hag reageerde donderdag op zijn wekelijkse persconferentie op De Toekomst ook verheugd op het nieuws. "Dit is geweldig natuurlijk, een verdiend eerbetoon. Ajax is Cruijff. Hij is heel aansprekend in de hele wereld", zei de trainer.

Schrijfwijze

Overigens wordt bij de naam van het stadion de correcte Nederlandse schrijfwijze aangehouden: 'Cruijff' met een 'ij' in plaats van een 'y'. Dit in tegenstelling tot de Cruyff Foundation en de Cruyff Courts.

"In een internationale context wordt het misschien wel Cruyff Arena genoemd, maar voor de officiële naam is gekozen om dicht bij de Nederlandse Johan te blijven", vertelt Thate.

Cruijff speelde van 1964 en 1973 in de hoofdmacht van Ajax en keerde in 1981 terug, waarna hij zijn loopbaan in het seizoen 1983/1984 afsloot bij Feyenoord. Ook was hij van 1985 tot 1988 trainer van Ajax.

Met Ajax won Cruijff onder meer drie keer de Europa Cup I, eenmaal de Wereldbeker en acht landstitels. Als trainer van de Amsterdammers veroverde hij de Europa Cup II en twee keer de beker.