Feyenoord verlengt contract verhuurde El Hankouri met een jaar

El Hankouri keert in de zomer terug in De Kuip en krijgt dan weer een kans bij Feyenoord, waar hij in augustus 2016 in het eerste elftal debuteerde. Hij speelde tot dusver twee officiële wedstrijden voor de Rotterdammers.

"Mo speelt dit seizoen veel en doet daarmee zeer waardevolle ervaring op", zegt technisch directeur Martin van Geel op de website van Feyenoord. "We zijn erg tevreden over zijn ontwikkeling en zijn ervan overtuigd dat hij als een betere en volwassenere speler terugkeert in De Kuip."

Jeugdinternational El Hankouri kwam dit seizoen als huurling van Willem II in 23 officiële wedstrijden in actie. Hij scoorde daarin niet, maar gaf wel vijf assists.

"Dit is waar ik op gehoopt had", aldus de aanvaller, die nu dus tot de zomer van 2019 vastligt in De Kuip. "Ik wil uiteindelijk slagen bij Feyenoord en ook daarom ben ik blij met mijn vehuurperiode bij Willem II, waar ik ervaring kan opdoen op het hoogste niveau."

Malacia

Feyenoord verlengde de afgelopen dagen al het contract van meer talentvolle spelers. Zo tekende linksback Tyrell Malacia (18) woensdag bij tot medio 2023 en zette aanvaller Dylan Vente, die ook 18 jaar is, vorige week zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2022.

Komende zondag speelt Feyenoord in Enschede tegen hekkensluiter FC Twente (aftrap 14.30 uur). De Rotterdammers hopen op 22 april het tegenvallende seizoen te redden in de KNVB-bekerfinale tegen AZ.

