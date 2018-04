Vier oud-internationals krijgen afscheid voorafgaand aan duel Oranjevrouwen

De KNVB schrijft donderdag dat de vier speelsters hun sporen ruimschoots hebben verdiend in het Nederlands elftal en daarom een gepast afscheid krijgen. In oktober werd voorafgaand aan de interland tegen Noorwegen ook al afscheid genomen van oud-aanvoerster Daphne Koster, die in 2013 voor het laatst in actie kwam voor Oranje.

De 29-jarige Christ (17 interlands) maakte in het najaar bekend dat ze stopte bij Oranje, waar ze acht jaar lang reservekeepster was. Van het viertal is zij de enige speelster die er afgelopen zomer bij was toen in eigen land de Europese titel veroverd werd.

Slegers (55 interlands, 15 goals) miste het EK door een kruisbandblessure. De 29-jarige middendveldster speelde sinds 2009 voor Oranje en maakte in februari bekend helemaal te stoppen met voetballen.

Ook Pieëte stopte onlangs. De 28-jarige aanvalster speelde van 2009 tot 2014 51 interlands (8 goals) met als hoogtepunt haar doelpunt (1-1) in de halve finale van het EK 2009 tegen Engeland. Nederland werd vervolgens na strafschoppen uitgeschakeld, maar het was wel het eerste grote toernooi waarop de Oranjevrouwen ver kwamen.

30 doelpunten

De 31-jarige Smit is de grootste naam van het viertal dat afscheid neemt, al speelde ze vijf jaar geleden al haar laatste van in totaal 106 interlands. Ze debuteerde in 2004 voor Oranje.

Met dertig doelpunten staat de oud-aanvalster van FC Twente, PEC Zwolle en sc Heerenveen achter Manon Melis (59), Vivianne Miedema (49) en Lieke Martens (36) op de vierde plaats van de topscorerslijst aller tijden van de Oranjevrouwen.

Er zullen vrijdagavond veel Oranje-supporters aanwezig zijn bij het afscheid van Smit, Christ, Slegers en Pieëte. Nederland tegen Noord-Ierland wordt namelijk de bestbezochte vrouwenwedstrijd ooit in Nederland

Het huidige record werd in augustus vorig jaar gevestigd in de EK-finale tussen Nederland en Denemarken (4-2). In de uitverkochte Grolsch Veste zaten destijds 28.182 toeschouwers.

Nederland tegen Noord-Ierland begint vrijdag om 20.00 uur in het Philips Stadion. Dinsdag wacht Oranje alweer een WK-kwalificatieduel. In het Tallaght Stadium in Dublin is Ierland dan de tegenstander.