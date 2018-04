Amsterdam Arena heet vanaf volgend seizoen Johan Cruijff Arena

In april vorig jaar tekende Ajax in samenwerking met het bestuur van de Arena en de gemeente Amsterdam al een intentieverklaring om het stadion te vernoemen naar de in 2016 overleden Cruijff, maar overeenstemming over de precieze uitwerking van het plan bleef lange tijd uit.

"Johan Cruijff is de grootste voetballer die Ajax heeft voortgebracht. Mede dankzij hem is Ajax een grote naam in binnen- en buitenland. Mooi dat het stadion naar hem wordt vernoemd", zegt Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, bij de bekendmaking van het nieuws in een persbericht van de Arena.

Van der Sar liet vorige maand, op de sterfdag van Cruijff, nog weten ervan te balen dat het zolang duurde voordat de naam van de Arena werd gewijzigd. De familie Cruijff uitte om die reden ook meermaals kritiek.

"We zijn blij met dit nieuws, en dat het nu daadwerkelijk zover is dat het stadion vanaf het nieuwe voetbalseizoen officieel de Johan Cruijff Arena mag heten", meldt de familie donderdag in de verklaring.

Het nieuwe logo van het stadion wordt onthuld rond 25 april, de dag waarop Cruijff 71 jaar zou zijn geworden. Hij overleed op 24 maart 2016 op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.

1996

De Arena werd in 1996 geopend. Daarvoor speelde Ajax in De Meer, waar tegenwoordig een woonwijk is gevestigd. De gemeente Amsterdam maakte in februari al bekend dat het Stadionplein, het gebied voor het Olympisch Stadion, het Johan Cruijffplein gaat heten. In dat stadion speelde Ajax in de tijd van Cruijff veel Europese thuiswedstrijden.

De 48-voudig international speelde tussen 1964 en 1973 voor Ajax, waarna hij naar FC Barcelona vertrok. Na vijf seizoenen in Catalonië speelde de aanvaller nog voor Los Angeles Aztecs en Washington Diplomats in de Verenigde Staten, het Spaanse Levante en opnieuw voor Ajax, waarna hij zijn loopbaan in het seizoen 1983/1984 afsloot bij Feyenoord. Hij was vervolgens hoofdtrainer bij Ajax en Barcelona.

Met Ajax won Cruijff onder meer drie keer de Europa Cup I, eenmaal de Wereldbeker en acht landstitels. Als trainer van de Amsterdammers veroverde hij de Europa Cup II en twee keer de beker.

