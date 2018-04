Roma-coach Di Francesco: 'Barcelona heeft hulp gekregen van Makkelie'

"Wat ik had willen veranderen aan deze avond? De scheidsrechter", zei de 48-jarige Italiaan in Camp Nou na de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League.

"Barcelona heeft vanavond hulp gekregen van ons, maar ook van de scheidsrechter en dat hebben ze niet nodig. We hadden het zwaar, maar hadden het makkelijker gehad als Barcelona geen profijt had gehad van de arbiter."

Di Francesco doelde onder meer op het moment in de eerste helft - bij een stand van 0-0 - waarbij Roma-spits Edin Dzeko in het strafschopgebied neerging, maar geen penalty kreeg.

"Maar uiteindelijk hebben we het ook aan onszelf te wijten", stak de trainer de hand in eigen boezem. "Ik kan mijn spelers op het gebied van mentaliteit niets kwalijk nemen, maar uiteindelijk hebben we twee keer in eigen doel geschoten en beslissende foutjes gemaakt."

Dzeko

Spits Dzeko was zelf overigens ook absoluut niet blij dat hij in de eerste helft geen strafschop kreeg van Makkelie.

"Dat moment had de wedstrijd een andere wending kunnen geven. De scheidsrechter had de moed moeten hebben om een strafschop tegen Barcelona te geven. Wij staan ook in de kwartfinale en hebben het net zo verdiend als alle andere clubs", aldus de Bosniër.

Barcelona-coach Ernesto Valverde was vanzelfsprekend tevreden met het resultaat, al baalde hij wel van de tegentreffer. "Gezien het niveau van de tegenstander is dit een goede uitslag, al had ik liever met 3-0 gewonnen dan met 4-1", zei de Spanjaard.

Hij kon zich niet vinden in de Italiaanse kritiek op Makkelie. "Ik heb ook potentiële strafschoppen gezien aan de andere kant. Uiteindelijk zien we allemaal wat we wíllen zien."

Eigen doelpunt

Bij rust was het 1-0 door een eigen doelpunt van Daniele De Rossi, waarna Konstantinos Manolas in de 55e minuut eveneens zijn eigen keeper passeerde.

Na de 3-0 van Gerard Piqué deed Dzeko iets terug, maar werd de eindstand bepaald door Luis Suarez. De return van volgende week dinsdag in Rome lijkt door de ruime zege van Barcelona een formaliteit.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League