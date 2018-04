Heerenveen-captain Schaars breekt kuit- en scheenbeen op training

Het is nog niet bekend hoe lang Schaars, die met de ambulance naar het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen werd vervoerd, uit de roulatie is.

In februari werd een optie gelicht in de aflopende verbintenis van Schaars bij Heerenveen, waardoor de middenvelder ook komend seizoen onder contract staat in het Abe Lenstra Stadion.

Schaars kende in zijn carrière al veel blessureleed. De 24-voudig Oranje-international stond bij zowel AZ, Sporting Lissabon als PSV al eens lang aan de kant met heup- en knieproblemen. Vorig seizoen moest hij bij Heerenveen nog drie maanden toekijken door een enkelkwetsuur.

In de zomer van 2016 kwam Schaars transfervrij over van PSV. Hij speelde sindsdien 53 officiële wedstrijden voor Heerenveen, waarin hij vijf doelpunten maakte.

Vitesse

Schaars begon zijn loopbaan in het seizoen 2002/2003 bij Vitesse en vertrok in 2005 naar AZ. Met de Alkmaarders veroverde hij in 2009 verrassend de landstitel. Via een avontuur bij Sporting en zijn periode bij PSV belandde hij een kleine twee jaar geleden dus bij Heerenveen.

In 2006 debuteerde de middenvelder als international. Hij maakte het WK van 2010 en het EK van 2012 mee, maar kwam op beide toernooien geen minuut in actie. In november 2016 speelde hij tegen België zijn laatste van 24 interlands.

Met Heerenveen is Schaars bezig aan een wisselvallig seizoen in de Eredivisie. De Friezen, die het in de rest van het seizoen zeer waarschijnlijk ook zonder Martin Ödegaard (gebroken middenvoetsbeentje) moeten doen, staan met nog vijf wedstrijden te gaan op de achtste plaats.

De ploeg van scheidend trainer Jurgen Streppel treedt zondag zonder Schaars aan in de 'Derby van het Noorden' tegen FC Groningen, dat veertiende staat. De wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion begint om 14.30 uur.

