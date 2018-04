Feyenoord verlengt contract Malacia (18) tot medio 2023

De vorige verbintenis van de geboren Rotterdammer liep medio 2019 af. Malacia, die op negenjarige leeftijd werd opgenomen in de jeugdopleiding, maakte in december vorig jaar zijn debuut in het eerste elftal bij het Champions League-duel met Napoli (2-1 zege). Sindsdien speelde hij negen competitiewedstrijden.

De international van Oranje onder-20 is niet het enige talent dat Feyenoord onlangs langer aan zich bond. Vorige week bereikte de huidige nummer vier van de Eredivisie al overeenstemming met de 18-jarige spits Dylan Vente over een contract tot de zomer van 2022.

"Het vastleggen en verlengen van contracten van zelf opgeleide spelers blijft speciaal. Ik ben blij dat we Tyrell hebben kunnen toevoegen aan dit rijtje", zegt technisch directeur Martin van Geel op de website van Feyenoord.

Veel plezier

Van Geel verwacht dat Malacia zich kan ontwikkelen tot een moderne vleugelverdediger. "Tyrell heeft specifieke kwaliteiten waarmee hij kan uitgroeien tot een veelzijdige linksback, waar we zowel verdedigend als aanvallend veel plezier aan kunnen beleven."

"Hij is voor zijn leeftijd fysiek sterk en legt enorm veel energie en werklust in zijn spel", omschrijft de technisch directeur van Feyenoord de verdediger. "Tyrell is een mooi voorbeeld van hoe Feyenoord Academy de spelers graag aflevert aan het eerste elftal."

Malacia kwam eind februari voor het laatst in actie in de met 1-3 verloren wedstrijd tegen PSV. Sindsdien krijgt de van een blessure herstelde Ridgeciano Haps de voorkeur als linksback van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Komende zondag speelt Feyenoord in Enschede tegen hekkensluiter FC Twente (aftrap 14.30 uur). De Rotterdammers hopen op 22 april het tegenvallende seizoen te redden in de bekerfinale tegen AZ.

