Korotaev wil 'tweede familie' Roda JC nog altijd volledig overnemen

De Zwitser met een Russische achtergrond werd begin vorig jaar tot drie jaar cel veroordeeld omdat hij een ongedekte cheque ter waarde van 17,7 miljoen euro getekend zou hebben. Die straf werd in februari omgezet in een boete. De rechter acht bewezen dat zijn handtekening is vervalst.

Maandag volgt waarschijnlijk vrijspraak. "Dan reis ik zo snel mogelijk naar Limburg, naar mijn tweede familie. Zo zie ik Roda JC nu. Ik heb ongelooflijk veel steun gekregen vanuit alle geledingen van de club", zegt de 31-jarige Korotaev woensdag in een interview met De Telegraaf.

"Dat vertrouwen, de liefde van de supporters, heeft mijn ambities alleen maar vergroot. Ik had het begrepen wanneer ze me hadden laten vallen, maar ze bleven het vertrouwen in mijĀ uitspreken. Juist daarom zal ik er alles aan doen om Roda JC alsnog over te nemen en mijn ambities met de club waar te maken."

In januari liet Wim Collard, algemeen directeur van Roda, nog weten zich zorgen te maken over een toekomst met Korotaev. "Het geduld van Aleksei, maar zeker ook van iedereen die Roda JC een warm hart toedraagt, wordt zwaar op de proef gesteld", zei hij toen.

Verlies

Korotaev werd begin 2017 geleden groots gepresenteerd door Roda. De jonge zakenman toonde zich bijzonder ambitieus, maar liet vervolgens lang niet meer van zich horen. Begin mei ontdekte Roda dat de geldschieter sinds februari in de cel zat. Daarop schortten de Limburgers de overname op.

Korotaev zegt bang te zijn dat grootaandeelhouder Frits Schrouff Roda JC in de tussentijd aan een andere investeerder heef toegezegd. Schrouff liet eerder dit jaar weten met partijen in gesprek te zijn.

"Dat zou het grootste verlies van mijn leven zijn. Het is niet zo dat ik dan naar een andere voetbalclub ga kijken. Daarvoor heb ik mijn hart al te veel aan Roda JC verpand. Ik begrijp welke problemen er zijn ontstaan en ik snap dat de heer Schrouff verder wil met de club", aldus Korotaev.

"De situatie waar we het afgelopen jaar in zijn terechtgekomen, is uiterst bizar. Ik kan alleen maar benadrukken dat ik heel graag verder wil met Roda JC. Mijn intentie is nog altijd om de club volledig over te nemen."

Het Roda JC van trainer Robert Molenaar moet momenteel alle zeilen bijzetten om niet te degraderen uit de Eredivisie. De Limburgers staan met nog vijf duels te gaan op de zestiende plaats.

