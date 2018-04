Ronaldo: 'Ovatie Juventus-fans na omhaal zal me altijd bijblijven'

De Portugees zorgde namens Real Madrid in de tweede helft met zijn wereldgoal voor het absolute hoogtepunt. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 0-3 en Ronaldo verliet onder groot applaus het veld.

"Dat was misschien nog wel het mooiste moment. Het is top om te worden toegejuicht in het Juventus Stadium, waar al zoveel geweldige voetballers hebben gespeeld", aldus Ronaldo.

"Het is iets wat me altijd zal bijblijven. Ik wil alle Italianen bedanken die er waren en voor me klapten. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in mijn carrière."

De omhaal van Ronaldo was zijn tweede doelpunt van de avond in Turijn. Hij had al vroeg voor 0-1 gezorgd, waarmee hij de eerste speler is die in tien Champions League-duels op rij scoort. Hij loste Ruud van Nistelrooij af als recordhouder.

Spectaculair

Ronaldo kon zijn omhaal zelf ook amper geloven. "Het was een heel spectaculair doelpunt, misschien wel de mooiste uit mijn loopbaan", zei de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar.

"Ik heb bij het Portugese team weleens met een omhaal gescoord via de binnenkant van de paal, maar deze was beter. Ik aasde al langer op zo'n doelpunt, maar het hangt vaak af van de omstandigheden. Ik ben het blijven proberen en nu lukte het."

Spelers van zowel Real als Juventus konden de treffer ook amper geloven. "Het was echt een geweldig doelpunt, de mooiste die ik ooit heb gezien", zei Real-verdediger Raphaël Varane. "De ovatie van de supporters was ook heel mooi."

Trainer Zinedine Zidane: "Dit doelpunt is wellicht een van de mooisten in de geschiedenis van het voetbal. We moeten dankbaar zijn voor zo'n speler."

Linksback Marcelo bepaalde de eindstand in het Juventus Stadium op 0-3, vlak nadat Juve-aanvaller Paulo Dybala zijn tweede gele kaart en dus rood had gekregen. De return tussen Real en Juventus is volgende week woensdag in Madrid.

