Heynckes blij met winst Bayern bij Sevilla na 'harde woorden' in rust

Bayern kwam in Estadio Ramon Sanchez Pizjuan op achterstand door Pablo Sarabia en kwam voor rust op gelijke hoogte door een eigen doelpunt van Jesus Navas. In de tweede helft tekende Thiago voor de winnende treffer.

"Sevilla was in de eerste helft gewoon beter. Ze lieten zien dat ze niet voor niets in de kwartfinales staan. Wij leden te vaak balverlies en waren los zand op het middenveld. De kansen waren voor Sevilla", aldus Heynckes.

De 72-jarige Duitser, die bezig is aan zijn vierde termijn als trainer van Bayern, vond het tijdens de rust nodig om in te grijpen en zijn ploeg wakker te schudden.

"Uiteraard zijn er harde woorden gevallen. Ik heb geprobeerd het team verdedigend beter neer te zetten, zuiverder te laten passen en beter te positioneren. In de tweede helft hadden we duidelijk de controle wonnen we verdiend."

Montella

Sevilla-trainer Vincenzo Montella baalde vanzelfsprekend van de thuisnederlaag, maar koestert hoop voor de return van volgende week in de Allianz Arena in München.

"Ik geloof er nog steeds in. We speelden wat ongelukkig, maar ik moet mijn spelers een compliment maken voor de inspanning die ze hebben geleverd tegen een ploeg van zo'n hoog niveau", aldus de Italiaan.

"We hadden meer verdiend, want we waren voor rust tactisch heel sterk en stonden vooral verdedigend goed. We kregen meerdere kansen, dus jammer dat het halverwege slechts 1-1 was. Uiteindelijk ontbrak het ook een beetje aan fysieke kracht."

De return tussen Bayern, waar Arjen Robben dinsdag in de 79e minuut inviel, en Sevilla wordt volgende week woensdag om 20.45 uur gespeeld.

