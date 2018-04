Zidane: 'Omhaal Ronaldo wellicht een van de mooiste doelpunten ooit'

Ronaldo had zijn ploeg in het heenduel in de kwartfinales van de Champions League al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gezet en zorgde in de tweede helft met zijn omhaal voor het absolute hoogtepunt.

Het doelpunt werd na de wedstrijd afgezet tegen de treffer die Zidane in de Champions League-finale van 2002 namens Real tegen Bayer Leverkusen maakte.

"Je kun het niet vergelijken, maar de mijne is mooier", grapte de 45-jarige Fransman, die alleen maar bewondering kon hebben voor de manier waarop Ronaldo - die een record vestigde door voor het tiende Champions League-duel op rij te scoren - trefzeker was.

"Dit doelpunt is wellicht een van de mooisten in de geschiedenis van het voetbal. We moeten dankbaar zijn voor zo'n speler. Ik reageerde zoals iedereen deed. Ik ben trainer van Real, maar ook een voetbalfan. Ik ben blij dat hij een speler is die dit soort dingen doet."

Ovatie

Het doelpunt van Ronaldo en de dominantie van Real maakten zoveel indruk, dat de de 'Koninklijke' een ovatie kreeg van een deel van de Juventus-supporters. Zidane had dat ook gezien.

"Dat gebeurt lang niet in alle steden of stadions en het kenmerkt de magie van de Juventus-fans. Ze krijgen zelden drie goals tegen", zei de coach van Real.

"We hebben in alle opzichten gedomineerd. Juventus heeft ook kansen gehad, maar we hebben goed verdedigd. Wellicht is 0-3 wat geflatteerd, maar we hebben het wel afgedwongen."

Bedanken

Ronaldo zelf was ook onder de indruk van de geste van de Italiaanse fans. "Dat was ongelooflijk. Ik kan de supporters van Juventus alleen maar bedanken en ben er heel blij mee. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in mijn carrière."

Over zijn prachtige treffer zei de Portugees: "Ik had niet verwacht om op deze manier te scoren. Echt geweldig. Ik ben blij dat ik het team kon helpen met mijn twee doelpunten."

Linksback Marcelo bepaalde de eindstand in het Juventus Stadium op 0-3, vlak nadat Juve-aanvaller Paulo Dybala zijn tweede gele kaart en dus rood had gekregen. De return is volgende week woensdag in Madrid.

