Oranjevrouwen staan voor bezoekersrecord in interland tegen Noord-Ierland

Het oude record werd in augustus vorig jaar gevestigd in de EK-finale tussen Nederland en Denemarken (4-2). In de uitverkochte Grolsch Veste zaten destijds 28.182 toeschouwers.

Het Philips Stadion heeft een capaciteit van 35.000. Nooit eerder speelden de Oranjevrouwen in eigen land in zo'n groot stadion.

Het is volgens de KNVB de vierde vrouwenvoetbalwedstrijd ooit in Nederland die door meer dan 20.000 mensen wordt bijgewoond. Naast de EK-finale waren dat het openingsduel (Nederland-Noorwegen) en de halve finale (Nederland-Engeland) van dat Europese toernooi.

Poule

Voor de Oranjevrouwen is het duel met Noord-Ierland de vierde wedstrijd in de WK-kwalificatiecampagne. Van de eerste drie wedstrijden werden er twee gewonnen en een gelijkgespeeld, waardoor de Oranjevrouwen bovenaan staan in de poule.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK van 2019 in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket.

De wedstrijd tussen de Oranjevrouwen en Noord-Ierland begint vrijdag om 20.00 uur in Eindhoven.