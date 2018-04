Ödegaard lijkt door blessure niet meer in actie te komen voor Heerenveen

Ödegaard liep de kwetsuur afgelopen zondag op in de 61e minuut van de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Hij moest zich gelijk laten wisselen.

Ödegaard onderging dinsdag verdere onderzoeken in het ziekenhuis en daaruit bleek dat hij zijn middenvoetsbeentje heeft gebroken.

Heerenveen doet op zijn website geen mededelingen over de hersteltermijn van Ödegaard en zegt alleen dat hij voorlopig is uitgeschakeld, maar volgens de Leeuwarder Courant kan de linkspoot dit seizoen niet meer in actie komen.

Real Madrid

Dat zou betekenen dat Ödegaard het shirt van Heerenveen niet meer zal dragen. Hij keert in de zomer terug naar Real Madrid, dat hem in januari 2017 voor anderhalf jaar stalde in het Abe Lenstra Stadion.

De negenvoudig international kon de hooggespannen verwachtingen niet volledig waarmaken. In 38 competitiewedstrijden was hij slechts tweemaal trefzeker.

Ödegaard maakte vier jaar geleden naam in de voetbalwereld door al op 15-jarige leeftijd als jongste speler ooit te debuteren in de nationale ploeg van Noorwegen.

Heerenveen bezet met nog vijf speelrondes voor de boeg de achtste plaats in de Eredivisie, waarmee de Friezen op dit moment een ticket voor de play-offs om Europees voetbal in handen hebben.

