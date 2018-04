Ajax gaat samenwerken met Australische topclub Sydney FC

De samenwerking tussen Ajax en Sydney FC past in de lijn die de Amsterdammers dit seizoen hebben ingezet. De club kondigde onlangs ook al samenwerkingsverbanden aan met het Japanse Sagan Tosu en het Chinese Guangzhou R&F.

"Het tekent de kracht van Ajax dat we wederom een samenwerkingsovereenkomst met een club hebben bewerkstelligd. Ons streven is om wereldwijd goede partners te vinden", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar dinsdag op de website van Ajax.

Ajax gaat Sydney FC, dat met Han Berger een Nederlandse technisch directeur heeft, ondersteunen op organisatorisch gebied, bij scoutingsactiviteiten en bij het opleiden van coaches. Daartegenover staat dat Ajax de mogelijkheid krijgt spelers en coaches naar Amsterdam te halen.

Sydney FC werd in 2004 opgericht en is regerend landskampioen in Australië. Momenteel gaat de club aan de leiding in de A-League, de hoogste competititie van het land. "Sydney FC is een topclub in Australië, met hen denken wij een uitstekende partner te hebben gevonden", zegt Van der Sar.

"Ook ditmaal biedt het partnership zeer interessante aspecten die voetbalinhoudelijk zijn en ons mogelijkheden geven om de naam van Ajax verder te verstevigen als hét voetbal-opleidingsinstituut van de wereld."

Ook Berger is verheugd met de samenwerking. "Deze samenwerkingsovereenkomst met Nederlands bekendste en succesvolste club biedt Sydney FC de kans om zich op verschillende terreinen verder te ontwikkelen. De Sydney FC Youth Academy zal door de samenwerking met Ajax een nog hoger niveau en rendement kunnen gaan behalen."

"Daarnaast zal er door het opzetten van een gezamenlijk scoutingnetwerk in Australië een win-win situatie ontstaan waarvan beide clubs de toekomstige vruchten zullen gaan plukken."

Berger is niet de enige Nederlander in dienst van Sydney FC. Middenvelder Jordy Buijs staat bij de 'Skyblues' onder contract en met de Australiërs Luke Wilkshire en Michael Zullo spelen er nog twee oud-Eredivisiespelers. Graham Arnold, voormalig spits van Roda JC en NAC Breda, is trainer van de club. Na het WK komende zomer in Rusland volgt Arnold Bert van Marwijk op als bondscoach van Australië.

