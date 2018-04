PSV vindt met GoodHabitz tweede shirtsponsor voor komend seizoen

"GoodHabitz is een innovatief, snelgroeiend, echt Eindhovens bedrijf met de ambitie om internationaal nog meer expansie te realiseren. Een perfecte match voor ons", zegt Frans Janssen, commercieel directeur van PSV, dinsdag op de website van de club.

Het is niet bekend wat GoodHabitz betaalt voor de sponsoring. PSV meldt alleen dat met de deal "een marktconform bedrag" gemoeid is dat door prestatiebonussen kan oplopen. Energiedirect.nl, dat tot medio 2019 als eerste sponsor op de borst van het PSV-shirt staat, betaalt 6 miljoen euro per jaar.

GoodHabitz zal maar één seizoen rugsponsor zijn van PSV, waarna Energiedirect.nl verhuist naar de achterkant van het shirt. Vorige maand werd al bekend dat het Energiebedrijf, dat de opvolger was van Philips, in 2019 na drie jaar stopt als hoofdsponsor. PSV heeft nog geen opvolger gevonden.

Namen spelers

Overigens is Energiedirect sinds januari ook voor enkele maanden rugsponsor, nadat de club drie jaar lang tevergeefs zocht naar sponsor voor de achterkant van het shirt. De enige andere rugsponsor die PSV ooit had was kredietverstrekker Freo van 2011 tot en met 2015.

PSV is de enige club van de traditionele top drie die ook op de achterkant van het shirt ruimte maakt voor sponsoring. Bij Ajax en Feyenoord staan de namen van de spelers boven het rugnummer. Op het PSV-shirt staan de namen van de spelers onder het rugnummer.

Bij Europese wedstrijden is het niet toegestaan om met een rugsponsor te spelen en dus zal GoodHabitz tijdens die duels niet op het PSV-shirt staan.

