Real-coach Zidane geeft nog niets prijs over speelwijze tegen Juventus

Beide Europese grootmachten spelen dinsdag in Turijn het heenduel van de kwartfinales. Vorig jaar stonden beide ploegen nog tegen elkaar in de finale, die werd gewonnen door Real (4-1).

Zidane stelde maandag op de persconferentie dat beide wedstrijden niet met elkaar te vergelijken zijn. "Hoewel het team bijna niets is veranderd ten opzichte van tien maanden geleden, is de situatie nu wat anders. Ons seizoen gaat nog niet zo goed als we gehoopt hadden", zo verwees de Fransman naar het ondermaatse optreden in de competitie.

Real staat slechts derde en kan de titel al zo goed als vergeten. De achterstand op koploper FC Barcelona is liefst dertien punten. De laatste duels loopt het echter beter, getuige de vier zeges op rij. "Dat laat zien dat de vorm er weer is", meende de voormalig wereldspeler van het jaar dan ook.

Systeem

Wie er dinsdag spelen, wilde Zidane nog niet kwijt. Dat hangt ook van het systeem af. "Ik wissel graag van systeem, of dat nou 4-3-3 of met twee spitsen is. Ik heb 25 spelers en die kunnen allemaal in de basis beginnen."

De Fransman wilde dan ook niet ingaan op de vraag of Isco speelt. De middenvelder blonk afgelopen week uit in het oefenduel tussen Argentiniƫ en Spanje, waarin hij drie keer scoorde. "Er zijn momenten dat een speler meer speelt dan een ander. Uiteindelijk gaat het erom dat alle spelers voelen dat ze belangrijk zijn."

Zidane vindt het leuk dat hij met Juventus een ploeg treft waar hij zelf jaren heeft gespeeld. Die sentimenten mogen tijdens de wedstrijd echter geen rol spelen. "Het voelde bij Juventus als een familie, maar ik zit nu aan de andere kant en ik denk alleen aan de wedstrijd van morgen."

De Italianen maken een goede indruk op hem. "Het is een compleet elftal. Ik vrees vooral het team als geheel, zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. Ik sluit niet uit dat ik er ooit zelf trainer word, maar nu richt ik me op Real."

Het duel tussen Juventus en Real Madrid begint dinsdag om 20.45 uur en wordt live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur.

