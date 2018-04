Sparta-verdediger Breuer (37) beëindigt na dit seizoen carrière

Breuer liet afgelopen week al doorschemeren dat hij aan zijn laatste seizoen als profvoetballer bezig is. Hij gaat verder als jeugdtrainer bij Sparta.

De routinier komt sinds 2014 uit voor Sparta, waarvoor hij tot nu toe 122 competitieduels speelde en acht keer scoorde. Hij was onder meer trefzeker in de wedstrijd tegen Jong Ajax van twee jaar geleden, waardoor de Rotterdammers na een afwezigheid van zes jaar terugkeerden in de Eredivisie.

Dit seizoen kwam Breuer in vijftien competitieduels in actie voor Sparta. Sinds de komst van Dick Advocaat als trainer kreeg Breuer bijna geen speeltijd meer.

Breuer begon zijn loopbaan in het betaald voetbal in 1998 bij Excelsior. Zes jaar later verkaste hij naar sc Heerenveen, waarvoor hij acht seizoenen uitkwam. Daarna maakte hij de overstap naar NEC, dat hem in het laatste halfjaar al uitleende aan Sparta.

Sanusi

Ook de contracten van Loris Brogno, Ryan Sanusi en Paco van Moorsel werden door Sparta formeel opgezegd. Naar verwachting zal de Kasteelclub met Sanusi in gesprek gaan over een nieuwe verbintenis.

De optie in het contract van Sander Fischer werd wel gelicht. De verdediger, die medio vorig jaar werd overgenomen van Go Ahead Eagles, speelt ook komend seizoen voor de Kasteelclub.

Sparta strijdt tegen degradatie uit de Eredivisie. De ploeg van Advocaat verloor afgelopen zaterdag met 2-0 van PEC Zwolle en staat met nog vijf wedstrijden voor de boeg zeventiende.

De voorsprong op hekkensluiter FC Twente is slechts één punt en de achterstand op NAC Breda, dat de veilige vijftiende plaats inneemt, bedraagt zes punten.

