Memphis voelt zich goed als centrumspits bij Olympique Lyon

Memphis speelde als centrumspits en die rol beviel hem uitstekend. "Ik voelde me goed als centrumspits", zei hij na afloop van de wedstrijd. "Hoewel het niet mijn favoriete positie is, kan ik daar wel spelen. Dat doe ik ook bij het Nederlands elftal."

De Nederlander speelt bij Lyon normaal gesproken op de linkerflank, maar mocht ditmaal in de spits beginnen omdat Mariano Diaz vanwege een schorsing ontbrak. Hij geniet vooral van de vrije rol die hij van coach Bruno Genesio krijgt bij de Franse club.

"Het ging goed, maar ik speelde niet echt als een klassieke nummer negen en dook veel de vrije ruimtes in", aldus Memphis. "Of ik nou in de spits, als nummer tien of als vleugelaanvaller speel, ik houd ervan om bepaalde vrijheden te hebben en me zo te kunnen ontwikkelen."

Twaalf doelpunten

Tegen Toulouse opende de 24-jarige aanvaller halverwege de eerste helft de score voor Lyon na voorbereidend werk van Houssem Aouar. "Ik vind het fijn dat ik mijn ploeggenoten als spits kan helpen. Ze zochten me vaak en dat leverde vooral in de eerste helft veel goede combinaties op."

Met zijn twee treffers tegen Toulouse schroefde Memphis zijn doelpuntentotaal dit seizoen in de Ligue 1 op naar twaalf. Tevens leverde de 36-voudig international zes assists.

"Dat is mooi, maar ik ben niet alleen maar bezig met het maken van doelpunten", zei hij. "Ik wil naast mijn goals ook belangrijk zijn in de wedstrijd zelf."

Derde plaats

In de Ligue 1 strijdt Lyon met Olympique Marseille om de derde plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. Het verschil tussen de twee ploegen bedraagt twee punten in het voordeel van Marseille.

"We moeten alle wedstrijden nu als finales spelen. Het enige wat we kunnen doen is de druk op Marseille opvoeren. Ik voel me goed buiten het veld en dat vertaalt zich naar mijn prestaties op het veld", besluit Memphis.

Komende zondag gaat Olympique Lyon op bezoek bij FC Metz. Olympique Marseille speelt diezelfde dag voor eigen publiek tegen Montpellier.

