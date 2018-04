Spel tegen Atletico geeft Seedorf vertrouwen voor duel met hekkensluiter

Desondanks was Seedorf blij met het spel van Deportivo. "Ik ben erg trots op de manier waarop we gespeeld hebben", complimenteerde de 42-jarige trainer zijn ploeg na afloop van de wedstrijd. "We hebben een geweldig Depor gezien tegen Atletico."

De oud-speler van onder meer Ajax en Real Madrid is vooral tevreden over de manier waarop zijn ploeg verdedigde. "In aanvallend opzicht moeten we nog verbeteren, maar het verdient ook een compliment om zo solide te verdedigen tegen zo’n gevaarlijke ploeg."

De wedstrijd tussen Atletico en Deportivo werd beslist door een discutabele strafschop. Na ruim een halfuur legde scheidsrechter Daniel Trujillo de bal op de stip na een fopduik van Saul Niguez.

Het buitenkansje werd vervolgens benut door Kevin Gameiro. "Ik heb het niet goed kunnen zien, maar de strafschop had wel zijn weerslag op de wedstrijd", zei Seedorf.

Vertrouwen

Het goede spel tegen Atletico geeft hem vertrouwen voor de belangrijke confrontatie met hekkensluiter Malaga, dat vrijdagavond op bezoek komt in Riazor. Deportivo heeft op de ranglijst drie punten voorsprong op Malaga.

"Als we zo blijven spelen, zullen we vanzelf een keer gaan winnen. Het team groeit, alleen de resultaten blijven nog uit", aldus Seedorf, die de strijd tegen degradatie nog niet heeft opgegeven. "We zullen de handdoek zeker nog niet in de ring gooien."

Deportivo heeft nog acht wedstrijden om uit de degradatiezone weg te komen. De Galiciërs hebben acht punten achterstand op Levante, dat op de veilige vijftiende plek staat.

