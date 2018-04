Van Bronckhorst vindt dat Feyenoord vaker dan vijf keer had moeten scoren

"Natuurlijk ben ik na 5-0 een blije coach", zei Van Bronckhorst voor de camera van de NOS. "We begonnen uitstekend en daarna gingen we door. Excelsior kon niet in de wedstrijd groeien en daardoor werd het een ruime zege. Maar het is zonde dat we er niet meer dan vijf gemaakt hebben."

Van Bronckhorst besefte wel dat Excelsior, dat niet meer hoeft te vrezen voor degradatie, het Feyenoord niet moeilijk maakte. De uitploeg had een collectieve offday, al was dat volgens Van Bronckhorst ook de verdienste van Feyenoord.

"We lieten de bal snel rondgaan, met veel lopende mensen. Daardoor kwam de zwakte van Excelsior boven. Vooral in de eerste helft deden we dat goed. Na rust ging het wat minder, omdat we er iets te makkelijk over dachten."

Boëtius

Belangrijke man bij de uittredend landskampioen was Jean-Paul Boëtius, die op fraaie wijze al na vier minuten raak schoot en de assist gaf bij de 2-0 van Jens Toornstra. De 24-jarige buitenspeler lijkt zijn winterse vormdip achter zich te hebben gelaten.

"Jean-Paul is goed bezig", benadrukte Van Bronckhorst, die Boëtius enkele weken buiten de basis liet. "In die tijd ben ik hem blijven steunen en nu zie je dat hij zijn vertrouwen terug heeft."

Boëtius zelf beseft ook dat het de laatste weken beter met hem gaat. "Ik ben uit het dalletje", zei de eenmalig Oranje-international. "Maar ik moet niet denken dat ik er nu al ben. Ik heb geen krediet. Volgende week moet ik er gewoon weer staan."

Feyenoord speelt volgend weekend op zondag om 14.30 uur uit tegen hekkensluiter FC Twente. De Rotterdammers staan na 29 speelronden op de vierde plaats met drie punten voorsprong op nummer vijf FC Utrecht.

