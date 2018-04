Memphis met twee goals matchwinner Lyon, Seedorf wint weer niet met Depor

De 24-jarige Memphis maakte zijn goals voor Lyon in de eerste helft. Na 23 minuten kreeg de vleugelspeler de bal op de rand van het strafschopgebied op aangeven Houssem Aouar en klopte hij Toulouse-doelman Alban Lafont met een geplaatst schot.

Vlak voor rust kreeg Lyon een strafschop na een overtreding op Tanguy N'Dombele. Memphis ging achter de bal staan en maakte zijn tweede van de avond. Daarmee stond de eindstand halverwege al op het scorebord in het Parc Olympique Lyonnais, waar Kenny Tete negentig minuten op de bank bleef.

Memphis, die maandag namens Oranje tegen Portugal (3-0 winst) ook al trefzeker was, werd twee minuten voor tijd gewisseld. Hij staat nu op tien goals dit seizoen in de Ligue 1.

Door de zege komt nummer vier Lyon met nog zeven wedstrijden te gaan op zestig punten. twee minder dan nummer drie Olympique Marseille. De derde plek is goed voor deelname aan de voorronde van de Champions League.

Titelhouder AS Monaco staat tweede met 66 punten (en een wedstrijd minder gespeeld) en Paris Saint-Germain gaat met 83 punten riant aan kop.

Seedorf

In Spanje betekende de nederlaag zondag van Deportivo dat de club na acht wedstrijden onder leiding van Seedorf nog altijd zonder zege is. De laagvlieger ging bij Atletico door een discutabele strafschop onderuit.

Het belangrijkste moment van de wedstrijd gebeurde na 33 minuten spelen in het Wanda Metropolitano. Atletico-middenvelder Saúl Níguez dook naar de grond alsof Pedro Mosquera van Deportivo hem geduwd had.

Arbiter Daniel Trujillo Suarez trapte in de fopduik en floot voor een strafschop, die koeltjes benut werd door Kevin Gameiro. Even daarvoor had Lucas Perez een grote kans gemist voor Deportivo. Ook in de tweede helft waren er kansen voor de ploeg van Seedorf, die zijn 42e verjaardag vierde, maar dat werd niet opgeluisterd met de gelijkmaker.

Door de nederlaag is degradatie weer een stapje dichterbij voor Deportivo, dat in 2004 nog halvefinalist was in de Champions League. Met nog acht wedstrijden te gaan staat de club voorlaatste in de Primera Division, met drie punten voorsprong op hekkensluiter Malaga.

Deportivo heeft nu al twaalf wedstrijden op rij niet gewonnen en in de acht wedstrijden onder Seedorf, die begin februari werd aangesteld, werd maar twee keer gescoord.

Elia

In de Turkse Süper Lig hielp Eljero Elia Basaksehir zondag met een doelpunt aan een 1-2 uitzege op Akhisar Belediyespor. De 31-jarige Nederlandse aanvaller bracht een minuut na rust de gelijkmaker op zijn naam door van dichtbij een voorzet van Ugur Ucar binnen te tikken.

Elia zag vervolgens hoe ploeggenoot Edin Visca een kwartier voor tijd de winnende 1-2 voor zijn rekening nam.

De 28-voudig international, die tot zijn teleurstelling niet werd opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal, werd vlak daarna naar de kant gehaald. Elia verkeert in een uitstekende vorm. Hij maakte twee weken geleden in de topper tegen Besiktas de enige treffer (1-0).

Istanbul Basaksehir nam dankzij de overwinning op Akhisar Belediyespor de koppositie in de Süper Lig voor in elk geval enkele uren over van Galatasaray.

De ploeg van trainer Abdullah Avci heeft op dit moment twee punten voorsprong op de stadsgenoot, maar die komt later op zondag nog in eigen huis in actie tegen Trabzonspor.

