Elia helpt Istanbul Basaksehir met doelpunt aan belangrijke uitzege

De 31-jarige Nederlandse aanvaller bracht een minuut na rust de gelijkmaker op zijn naam door van dichtbij een voorzet van Ugur Ucar binnen te tikken.

Elia zag vervolgens hoe ploeggenoot Edin Visca een kwartier voor tijd de winnende 1-2 voor zijn rekening nam.

De 28-voudig international, die tot zijn teleurstelling niet werd opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal, werd vlak daarna naar de kant gehaald.

Topper

Elia verkeert in een uitstekende vorm. Hij maakte twee weken geleden in de topper tegen Besiktas de enige treffer (1-0).

Istanbul Basaksehir nam dankzij de overwinning op Akhisar Belediyespor de koppositie in de Süper Lig voor in elk geval enkele uren over van Galatasaray.

De ploeg van trainer Abdullah Avci heeft op dit moment twee punten voorsprong op de stadsgenoot, maar die komt later op zondag nog in eigen huis in actie tegen Trabzonspor.

