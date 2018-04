Ten Hag vindt dat wissel De Jong voor Schöne voor ommekeer zorgde

"We moesten druk op de opbouw van Groningen krijgen. Dat hebben we met de wissel van De Jong bewerkstelligd. We konden Ziyech vanaf rechts tussen de linies krijgen en met de loopacties van De Jong en Neres konden we twijfel zaaien in hun verdediging", zei Ten Hag voor de camera van FOX Sports.

"Je zag dat Groningen daar ongelofelijk veel moeite mee had. Het was een heel goede wissel en daardoor kantelde de wedstrijd ook."

Ten Hag bracht De Jong na een uur binnen de lijnen toen Ajax tegen een 1-0 achterstand aankeek en het er eerder op leek dat het 2-0 zou gaan worden dan dat de gelijkmaker zou gaan vallen.

FC Groningen liet namelijk de nodige kansen onbenut en kreeg daar eerst met de 1-1 van Justin Kluivert in de 64e minuut en later de 1-2 van Klaas-Jan Huntelaar in de 89e minuut keihard de rekening voor gepresenteerd.

Traag

Ten Hag beaamde dat Ajax met de overwinning misschien wel te veel had gekregen en baalde vooral van de onthutsend zwakke eerste helft die zijn spelers op de mat legden.

"Wij moeten dominanter zijn in de opbouw en dat kregen we niet voor elkaar. We waren veel te traag en kwamen onder druk van Groningen te staan. Dan mag je heel blij zijn dat je met rust maar met 1-0 achter staat", stelde hij.

"Na rust waren we beter, maar ging het nog steeds moeizaam. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd gekeerd, ook door een wissel. Toen zetten we Groningen onder druk, kregen we grip op de wedstrijd en kregen we kansen. Toen hebben we de zaak gekeerd en dat is een groot compliment richting de ploeg."

Ajax heeft door de benauwde zege met nog vijf speelrondes voor de boeg nog altijd zeven punten achterstand op koploper PSV. Over twee weken staan beide clubs tegenover elkaar in het Philips Stadion in Eindhoven.

