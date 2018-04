Alli leidt Spurs naar winst bij Chelsea, Arsenal in slotkwartier langs Stoke

Op Stamford Bridge kwam Chelsea na een halfuur nog wel op voorsprong tegen Tottenham. Alvaro Morata kopte raak uit een voorzet vanaf rechts van Victor Moses.

Vlak voor rust bracht Christian Eriksen de bezoekers langszij. De Deense oud-Ajacied schoot vanaf ruim twintig meter schitterend raak.

In de tweede helft vond Dele Alli in een tijdbestek van vijf minuten twee keer het net. Eerst rondde de Engelsman beheerst af na een prachtige lange pass van Eric Dier en even later passeerde hij doelman Willy Caballero na een scrimmage voor het doel van Chelsea.

Het is voor het eerst sinds de oprichting van de Premier League in 1992 dat de Spurs zegevieren bij Chelsea. De laatste keer dat de Noord-Londense club won bij de stadgenoot was in 1990.

Met de overwinning op de 'Blues' verstevigt Tottenham de vierde plaats. De ploeg van manager Mauricio Pochettino heeft acht punten voorsprong op Chelsea, die de vijfde plaats innemen.

Arsenal

Bij Arsenal tegen Stoke namen Pierre-Emerick Aubameyang (twee keer) en invaller Alexandre Lacazette in het laatste kwartier de doelpunten voor hun rekening. De bevrijdende 1-0 van Aubameyang viel uit een nota bene door Bruno Martins Indi op onhandige wijze veroorzaakte strafschop.

Bij Stoke City deed naast Martins Indi ook Erik Pieters mee. De laatste was door manager Paul Lambert onlangs nog gestraft voor een avondje stappen tegen de teamafspraken in waarna hij een boete moest betalen van ruim 75.000 euro.

Ibrahim Afellay behoort tot aan het einde van dit seizoen niet meer tot de selectie van Stoke City. Lambert heeft hem niet meer nodig, naar verluidt wegens een slechte houding en inzet tijdens de training.

Arsenal bleef ondanks de overwinning op de zesde plaats in de Premier League staan en kan een plek bij de eerste vier en daarmee een Champions League-ticket eigenlijk wel uit het hoofd zetten. De dertienvoudig kampioen van Engeland heeft dertien punten achterstand op Tottenham Hotspur.

Stoke City verkeert op de negentiende plaats in serieus degradatieverkeer. De 'Potters' hebben drie punten achterstand op het voorlopig veilige Crystal Palace.

