Tiental Ajax ontsnapt in Groningen door late treffer Huntelaar

Ajax kwam in de veertiende minuut op een 1-0 achterstand door Tom van Weert, maar Justin Kluivert in de 64e minuut en Klaas-Jan Huntelaar in de 89e minuut bepaalden alsnog de eindstand op 1-2.

De ploeg van trainer Erik ten Hag stond in de laatste vijf minuten met een man minder op het veld na een rode kaart (twee keer geel) voor Joël Veltman in de 86e minuut.

Door de zege heeft Ajax met vijf speelrondes voor de boeg nog altijd zeven punten achterstand op koploper PSV, die zaterdag al in eigen huis met 5-1 won van NAC Breda. De 33-voudig landskampioen deed ook goede zaken in de strijd om de tweede plaats, aangezien het gat met AZ vijf punten blijft.

Volgende week neemt Ajax het zondag in eigen huis op tegen Heracles Almelo, terwijl PSV en AZ een dag eerder tegenover elkaar staan in Alkmaar.

Onthutsend zwak

Ajax begon zondag onthutsend zwak aan de wedstrijd tegen het fanatiek spelende FC Groningen en kwam in de veertiende minuut dan ook terecht op een 1-0 achterstand.

Mahi kreeg van de ten koste van Maximilian Wöber in de basisopstelling teruggekeerde Veltman alle tijd en ruimte om de bal vanaf links voor te geven, waarop hij de geheel vrijstaande Van Weert op maat bediende. Het was voor Van Weert een koud kunstje om de bal van dichtbij in het dak van het doel te schieten.

Ajax was daarna nog niet wakker en het had in de 24e minuut zelfs op een 2-0 achterstand moeten staan. Na knullig balverlies van Lasse Schöne en een daaropvolgende handsbal van Veltman mocht Mahi een strafschop nemen, maar de aanvaller zag zijn inzet knap gekeerd worden door Onana.

Ajax kon er maar bijzonder weinig tegenover stellen. Alleen Rasmus Kristensen was in de 31e minuut gevaarlijk met een kopbal recht in de handen van Sergio Padt uit een voorzet van Donny van de Beek.

Het was FC Groningen dat in aanvallend opzicht de klok sloeg en Ajax had het wederom aan Onana te danken dat het halverwege nog 1-0 was. De uitblinkende Kameroener had in de slotfase van de eerste helft fraaie reddingen in huis op pogingen van Ritsu Doan, Mahi en Juninho Bacuna.

Gehaast

Het werd er na rust aanvankelijk niet veel beter op bij Ajax, al kreeg Hakim Ziyech in de 54e minuut na een slim passje van David Neres wel een aardige mogelijkheid, maar de middenvelder schoot met rechts veel te gehaast naast.

In de tegenaanval had FC Groningen de wedstrijd in het slot moeten gooien, maar Bacuna legde de bal vlak voor de ogen van Onana breed in plaats van dat hij voor eigen succes ging, waardoor de verdediging van Ajax op kon ruimen.

Ajax kwam halverwege de tweede helft eindelijk wat beter in zijn spel en dat resulteerde in de 64e minuut ook gelijk in de gelijkmaker van Kluivert. De aanvaller rondde een voorzet met rechts van Ziyech koeltjes met zijn hoofd af.

Vanaf dat moment kreeg Ajax de touwtjes stevig in handen en was tien minuten voor tijd via Ziyech (schot net naast) en Nicolas Tagliafico (kopbal over) dicht bij de 1-2, maar die bleef toen nog achterwege.

Na de rode kaart van Veltman leek die er al helemaal niet meer in te zitten, maar Huntelaar besliste anders. De spits kreeg de bal op een presenteerblaadje van Kluivert en verschalkte Padt met een schuiver in de verre hoek, waardoor de titelstrijd nog niet beslist is.

