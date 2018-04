FC Twente speelt zonder ontslagen Verbeek gelijk bij VVV

Desondanks lopen de Tukkers een punt in op Sparta Rotterdam, dat zaterdag met 2-0 ten onder ging bij PEC Zwolle. Twente staat met nog vijf duels te gaan op 20 punten, Sparta heeft er 21. VVV lijkt met 34 punten al zeker van rechtstreekse handhaving.

Twente was met name na rust dicht bij een doelpunt. Adnane Tighadouini raakte echter de paal, terwijl een poging van Fredrik Jensen door VVV-doelman Lars Unnerstall maar net uit de hoek werd getikt.

Pusic werd eerder deze week voor de rest van het seizoen aangesteld als trainer bij Twente. Hij vervangt Verbeek, die vanwege de slechte resultaten en sfeer al na een half jaar aan de kant werd gezet. Onder Verbeek won Twente slechts één competitiewedstrijd.

Thy

De gasten begonnen in Limburg direct fel aan het duel en doken in het eerste kwartier al verschillende keren op voor het doel van Unnerstall. De Duitser hoefde echter amper in actie te komen, omdat schoten van Jensen en Danny Holla over en naast gingen.

VVV, waar Lennart Thy na zijn stamceldonatie weer terugkeerde in de basis, stelde daar amper wat tegenover. Pas tegen het eind van de eerste helft werden de Limburgers gevaarlijk. Een schot van afstand van aanvoerder Danny Post ging maar net naast.

Ook na rust was Twente de sterkere ploeg. De Tukkers hadden vlak na rust pech dat een poging van Tighadouini door Unnerstall op de paal werd getikt. In de rebound schoot Tom Boere de bal in het zijnet.

De doelman werd in de 73e minuut opnieuw getest. Nu was het Jensen die met een schot dicht bij een treffer was. Unnerstall wist de poging van de Fin met een fraaie reflex uit de hoek te tikken. In het vervolg kwamen beide ploegen niet meer tot grote kansen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie