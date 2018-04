FC Twente pakt punt bij VVV, Heerenveen te sterk voor Heracles

Desondanks loopt Twente een punt in op Sparta Rotterdam, dat zaterdag met 2-0 ten onder ging bij PEC Zwolle. De Tukkers staan met nog vijf duels te gaan op twintig punten, Sparta heeft er 21. VVV lijkt met 34 punten al zeker van rechtstreekse handhaving.

Twente was met name na rust dicht bij een doelpunt. Adnane Tighadouini raakte echter de paal, terwijl een poging van Fredrik Jensen door VVV-doelman Lars Unnerstall maar net uit de hoek werd getikt.

In Almelo scoorde Heerenveen twee keer voor rust. Morten Thorsby kopte uit een hoekschop raak, waarna Arber Zeneli de voorsprong vanaf elf meter verdubbelde. Brahim Darri knalde in blessuretijd nog de 1-2 binnen. Heerenveen komt door de zege op de achtste plaats met 39 punten, twee meer dan nummer tien Heracles.

VVV-FC Twente

Pusic werd eerder deze week voor de rest van het seizoen aangesteld als trainer bij Twente. Hij vervangt Verbeek, die vanwege de slechte resultaten en sfeer al na een half jaar aan de kant werd gezet. Onder Verbeek won Twente slechts één competitiewedstrijd.

De gasten begonnen in Limburg direct fel aan het duel en doken in het eerste kwartier al verschillende keren op voor het doel van Unnerstall. De Duitser hoefde echter amper in actie te komen, omdat schoten van Jensen en Danny Holla over en naast gingen.

VVV, waar Lennart Thy na zijn stamceldonatie weer terugkeerde in de basis, stelde daar amper wat tegenover. Pas tegen het eind van de eerste helft werden de Limburgers gevaarlijk. Een schot van afstand van aanvoerder Danny Post ging maar net naast.

Ook na rust was Twente de sterkere ploeg. De Tukkers hadden vlak na rust pech dat een poging van Tighadouini door Unnerstall op de paal werd getikt. In de rebound schoot Tom Boere de bal in het zijnet.

De doelman werd in de 73e minuut opnieuw getest. Nu was het Jensen die met een schot dicht bij een treffer was. Unnerstall wist de poging van de Fin met een fraaie reflex uit de hoek te tikken. In het vervolg kwamen beide ploegen niet meer tot grote kansen.

Heracles-Heerenveen

Bij Heracles tegen Heerenveen duurde het lang voordat het duel een beetje tot leven kwam. De Friezen sloegen vlak voor rust in korte tijd echter twee keer toe.

Een poging van Reza Ghoochannejhad werd door de Almelose defensie nog tot hoekschop verwerkt, maar daaruit zorgde Thorsby voor de 0-1. De Noor verlengde een voorzet van Arber Zeneli met het hoofd en liet Heracles-doelman Bram Castro daarmee kansloos.

Twee minuten later ging de bal op de stip. Ghoochannejhad ging over de knie bij Robin Pröpper, waarna Zeneli het buitenkansje benutte (0-2).

Mede door het matige optreden van zijn ploeg voor rust, wisselde Heracles-trainer John Stegeman direct maar twee keer. Dat zorgde voor nieuw elan. Zo vond de net ingevallen Paul Gladon het net, maar hij stond daarbij buitenspel waardoor het feest niet doorging.

Heracles bleef ook daarna aandringen. Dat leverde onder meer een grote kans voor Brandley Kuwas op. De vleugelspits schoot een rebound echter hoog over. In de slotfase hoopte Heerenveen te profiteren van de extra ruimte, maar dat verzuimden de Friezen. Darri maakte het vervolgens nog heel even spannend door op fraaie wijze de 1-2 te maken.

