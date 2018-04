Ibrahimovic: 'Het publiek wilde Zlatan en ik gaf ze Zlatan'

"Ik hoorde het publiek roepen: Wij willen Zlatan, wij willen Zlatan", aldus Ibrahimovic na afloop. "Ik heb ze toen Zlatan gegeven. Zij moedigden me aan en ik heb ze iets teruggegeven."

Ibrahimovic viel in de 71e minuut in was zes minuten later al trefzeker in het duel in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). Vanaf ruim 35 meter volleerde hij de bal op fraaie wijze over LAFC-keeper Tyler Miller heen.

"Die twintig minuten die ik speelde voelden als veertig wedstrijden", zei de 36-jarige Zweed. "Daarom wilde ik niet te veel lopen met de bal en besloot ik direct te schieten. Dat was de bal die erin vloog. Die goal gaf me de kracht om daarna nog 15 minuten door te gaan."

Geschiedenis

Ibrahimovic heeft een geschiedenis van goede debuutwedstrijden. Hij scoorde ook bij zijn eerste wedstrijd voor Paris Saint-Germain in 2012 en Manchester United in 2016. "Als je kijkt naar mijn loopbaan zie je dat ik vaak scoor in mijn eerste officiële wedstrijd voor een club. Ik wilde de mensen hier daarom niet teleurstellen. Ik moest scoren."

LA Galaxy leek tegen LAFC tegen de tweede nederlaag van het seizoen aan te lopen, nadat de club van trainer Sigi Schmid in de eerste helft op een 0-3 achterstand kwam in het eigen StubHub Center.

"We maakten toen simpele fouten en speelden niet georganiseerd. Nadat we voor het eerst scoorden ging het beter. Toen ik erin kwam, maakten we de tweede en daarna maakte ik de derde en de vierde. Ik wil mijn teamgenoten bedanken, zijn maakten het makkelijker voor me."