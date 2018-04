Cocu baalt van onnodige gele kaart Bergwijn bij opstootje tegen NAC

"Ik was veel aan het coachen. We verlegden het spel af en toe niet goed. De oplossing lag aan de andere kant, maar dat zagen we dan even niet", aldus Cocu tegenover de NOS.

De 47-jarige trainer zag dat zijn ploeg dreigend speelde. "We waren continu op de helft van de tegenstander. Verder waren onze doelpunten uit standaardsituaties weer belangrijk", zei hij over de twee Eindhovense treffers uit een corner.

"Daar trainen we regelmatig op. Het geloof bij de spelers dat standaardsituaties wat op kunnen leveren is groot. Dat wordt alleen maar groter als dat ook gebeurt."

Bergwijn

Steven Bergwijn pakte onnodig zijn vijfde gele kaart van het seizoen bij een opstootje vlak voor rust. De aanvaller zei na afloop dat hij vergeten was dat hij op vier gele kaarten stond.

Cocu had dat bewust niet tegen de aanvaller gezegd. "Ik ga daar geen thema van maken voor de wedstrijd, want dan gaat het de wedstrijd beïnvloeden. Ik denk niet dat Bergwijn ook zo gereageerd had als hij wist dat hij op vier kaarten stond. Dat was een reactie in de emotie."

Toch is de trainer niet blij met de actie van zijn aanvaller. "Ik ben er wel kwaad over. Als je voor zoiets een gele kaart pakt, dat is zonde voor jezelf en voor het team. Aan de andere kant hadden we een aantal jongens op scherp staan, daar is er maar één van geschorst. Dat is op te vangen tegen AZ."

Ook Hirving Lozano moet nog vrezen voor een schorsing op basis van tv-beelden. De Mexicaan maakte een slaande beweging richting NAC-verdediger Pablo Mari, maar dat ontging scheidsrechter Pol van Boekel.

"Hij moet dat niet doen", zei Cocu daarover. "Tegenstanders zullen er alles aan doen om hem het spelen en het passeren te beletten. Hij moet leren om dat soort bewegingen voor zich te houden."

Titel

Als PSV achtereenvolgens van nummer drie AZ (volgende week) en nummer twee Ajax (15 april) wint, is het voor de 24e keer landskampioen. Aanvoerder Marco van Ginkel wil daar nog niet te veel aan denken.

"We leven van wedstrijd tot wedstrijd, nu hebben we nog maar vijf duels te gaan. Zondag kunnen we lekker met de beentjes op de bank kijken naar de concurrentie. Het komt dichtbij, maar we moeten de focus houden", aldus de middenvelder tegenover FOX Sports.

Nummer twee Ajax gaat zondag om 14.30 uur op bezoek bij FC Groningen.

