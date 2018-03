Ruime zege AZ in Den Haag, Willem II in spektakelstuk langs Utrecht

In Den Haag kwam AZ na ruim een kwartier op voorsprong tegen ADO via een doelpunt van Wout Weghorst. De spits, die vorige week in de oefeninterland tegen Engeland zijn debuut maakte in het Nederlands elftal, tikte van dichtbij raak uit een voorzet van Alireza Jahanbakhsh.

Na een halfuur verdubbelde Oussama Idrissi de marge voor de Alkmaarders. De aanvaller schoot van net buiten de zestien raak na een overstapje van Guus Til en voorbereidend werk van Weghorst.

Nog voor rust breidde AZ de voorsprong verder uit. Ditmaal vond Jahanbakhsh het net van dichtbij uit een corner van Teun Koopmeiners. In de tweede helft kregen beide ploegen nog enkele kleine kansen, maar werd er niet meer gescoord.

Door de overwinning komt nummer drie AZ op twee punten van Ajax, dat zondagmiddag nog op bezoek gaat bij FC Groningen. ADO staat op de achtste plek stevig in de middenmoot.

Willem II-FC Utrecht

Op een drassig veld in Tilburg maakten Willem II en FC Utrecht er een waar spektakelstuk van waar de mooie doelpunten elkaar opvolgden. De Domstedelingen stonden na een halfuur met 0-2 voor dankzij doelpunten van Gyrano Kerk en Sander van de Streek.

Kerk tikte in de negentiende minuut een voorzet van Urby Emanuelson van dichtbij fraai binnen. Elf minuten later vergrootte Van de Streek de voorsprong door prachtig raak te schieten vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Nog voor rust kwam Willem II langszij via treffers van Thom Haye en Kostas Tsimikas. Eerst schoot Haye een vrije trap schitterend in de kruising en even later werkte Tsimikas een voorzet van Elmo Lieftink met een halve omhaal binnen.

Vijf minuten na rust maakte de thuisploeg de comeback compleet. Na een pass van Mo El Hankouri kwam de bal bij Fran Sol terecht. De Spanjaard twijfelde niet en verraste doelman David Jensen met een subtiele lob.

Willem II kwam in de slotfase nog met tien man te staan na een rode kaart voor Freek Heerkens, die de doorgebroken Cyriel Dessers neerhaalde. De Tilburgse tiental hield echter stand. Dankzij de overwinning klimt Willem II naar de dertiende plaats op de ranglijst. Utrecht blijft vijfde.

