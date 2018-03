Koploper PSV zet NAC Breda in eigen huis met ruime cijfers opzij

Halverwege was het 1-0 door een benutte strafschop van Marco van Ginkel. Na rust werd het door een eigen doelpunt van NAC-aanvaller Sadiq Umar 2-0, deed diezelfde Umar iets terug, maar liep PSV uit dankzij Luuk de Jong, Steven Bergwijn en invaller Gaston Pereiro.

Door de overwinning op NAC is de marge van PSV ten opzichte van concurrent Ajax weer tien punten. De Amsterdammers spelen zondag om 14.30 uur nog wel uit tegen FC Groningen.

NAC, dat tot de wedstrijd tegen PSV elf punten uit zeven duels had gepakt, moet in de laatste vijf speelrondes nog aan de bak om weg te blijven bij de laatste drie plaatsen. Het gat naar nummer zestien Roda JC, dat eerder op zaterdag bij Vitesse won, is vier punten.

Volgende week wacht het PSV van trainer Phillip Cocu een op papier lastige uitwedstrijd tegen nummer drie AZ. NAC speelt dan thuis tegen Vitesse.

Lastig

PSV had het aanvankelijk lastig met NAC, dat zich niet zomaar gewonnen wilde geven in het Philips Stadion. De eerste kansjes waren desondanks wel voor de thuisploeg via onder anderen Van Ginkel en Bart Ramselaar.

Gaandeweg de eerste helft nam het overwicht van PSV toe en werd het steeds drukker voor het doel van NAC-keeper Nigel Bertrams. De Jong was tot twee keer toe gevaarlijk, Hirving Lozano schoot over, Jorrit Hendrix raakte de lat en Bertrams moest ingrijpen bij een schot van Bergwijn.

De kansen bleken een voorbode voor de openingstreffer, die in de 37e minuut tot stand kwam. PSV kreeg van scheidsrechter Pol van Boekel een strafschop na een opzichtige overtreding van Pablo Mari op De Jong en aanvoerder Van Ginkel bleef koel vanaf elf meter.

Eigen doel

In de tweede helft was de eerste kans namens NAC voor Thierry Ambrose, maar scoorde PSV opnieuw. Uit een hoekschop leek Daniel Schwaab raak te koppen, maar was het Umar die de bal in eigen doel werkte.

Daarmee leek de wedstrijd in Eindhoven gespeeld, maar NAC kwam vijf minuten later terug in de wedstrijd dankzij een flater van Nicolas Isimat-Mirin. De verdediger schoof de bal zo in de voeten van Umar, die oog in oog met doelman Jeroen Zoet afrondde.

NAC putte hoop uit de treffer, was af en toe ook dreigend, maar kwam door slordig uitgespeelde aanvallen nooit echt in de buurt van de gelijkmaker.

De moegestreden ploeg van de geschorste Stijn Vreven moest in de slotfase zelfs nog drie keer een doelpunt incasseren. De Jong scoorde na een corner, invaller Pereiro vond fraai de verre hoek en Bergwijn schoot raak via NAC-verdediger Karol Mets.

