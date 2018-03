Roda klopt Vitesse en passeert verliezend Sparta in degradatiestrijd

Roda staat door de zege vier punten los van hekkensluiter FC Twente, dat zondag nog wel in actie komt. De Limburgers hebben 23 punten, twee punten meer dan Sparta.

Voor Roda waren Dani Schahin (twee keer) en Donis Avdijaj trefzeker tegen het zwakke Vitesse. In Zwolle waren Youness Mokhtar en Piotr Parzyszek de doelpuntenmakers.

Ook voor PEC kwam de zege goed uit. De ploeg van coach John van 't Schip passeert Vitesse en staat nu zesde. De voorsprong op de nummer zeven uit Arnhem is een punt.

Vitesse-Roda

Het duel tussen subtopper Vitesse en laagvlieger Roda begon gezapig. Pas na dik een kwartier stichtte Guram Kashia met een kopbal wat gevaar.

Enkele minuten later lag de bal er ineens aan de overkant in. Schahin kroop bij een voorzet van Jannes Vansteenkiste voor zijn man en kopte de bal knap achter Jeroen Houwen, die nog altijd de voorkeur boven Remko Pasveer krijgt.

Roda ging na rust vol voor de 0-2. In de eerste tien minuten na rust dook Avdijaj twee keer op voor Houwen, maar de huurling van Schalke 04 schoot de eerste keer te slap en zag daarna de geheel vrijstaande Schahin over het hoofd. Ook een schot van Tsiy Ndenge trof geen doel.

Avdijaj maakte zijn fout halverwege de tweede helft goed. De Kosovaar anticipeerde goed op een steekpass van Simon Gustafson en passeerde Houwen met een laag schot: 0-2.

Schahin zorgde tien minuten voor tijd ook voor 0-3. De Duitser pakte zelf de bal af, waarna hij door Avdijaj goed werd bediend en Houwen opnieuw passeerde. Dat was voor veel Vitesse-fans het teken om het stadion al te verlaten. Zij misten daardoor hoe Mikhail Rosheuvel voor een vrijwel leeg doel nog de paal raakte.

PEC-Sparta

Sparta kende op bezoek bij PEC een balabberde start, want al na een minuut en zeven seconden lag de bal erin. Younes Namli zette vanaf de rechterkant voor en vond Mokhtar, die de bal achter doelman Jannik Huth kopte.

Sparta was echter niet van slag, want de formatie van coach Dick Advocaat voetbalde nog voor rust een handvol kansen bij elkaar. Daarvan hadden er zeker twee raak moeten zijn. Zo schoof Michiel Kramer de bal van dichtbij net voorlangs en even later volgde Thomas Verhaar zijn voorbeeld.

PEC leek in de tweede helft beter bij de les. Sparta kwam zelfs goed weg toen een voorzet van Ryan Thomas op de lat boven Huth plofte.

De Duitse doelman ging na ruim een uur kolossaal in de fout. Hij verteerde een terugspeelbal verkeerd, waarna Parzyszek de bal onderschepte en die in één keer in het doel schoof. Sparta leek door die treffer het geloof in een goed resultaat kwijt. De Rotterdammers gingen nog wel op jacht naar een treffer, maar dat bleek tevergeefs.

