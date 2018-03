City klopt Everton en mag zich opmaken voor kampioensduel met United

Als Manchester City volgende week zaterdag in het Etihad Stadium wint van United, is het voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland. Het verschil tussen de twee ploegen uit Manchester op de ranglijst is zestien punten.

Tegen Everton kwam City al na vier minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Leroy Sané. De Duitser volleerde een voorzet van David Silva prachtig binnen. Acht minuten later maakte Gabriel Jesus de 0-2 door raak te koppen op aangeven van Kevin De Bruyne.

Nog voor rust voerde Raheem Sterling de score verder op voor de bezoekers. De Engelsman schoot raak uit een voorzet van Silva. Everton deed in de tweede helft nog wat terug met een afstandsschot van Yanick Bolasie, maar daar bleef het uiteindelijk bij op Goodison Park.

Lukaku

Op Old Trafford opende Romelu Lukaku al na vijf minuten de score voor United tegen Swansea. De Belgische spits rondde fraai af na een mooie combinatie door het midden en maakte daarmee zijn honderdste doelpunt in de Premier League.

Een kwartier later verdubbelde Alexis Sanchez de marge. De Chilleen schoof de bal langs doelman Lukasz Fabianski na een prachtige pass van Jesse Lingard. Mike van der Hoorn speelde de hele wedstrijd mee bij Swansea, waar Luciano Narsingh op de bank bleef. Daley Blind maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie bij United.

Op Selhulst Park bezorgde Mohamed Salah Liverpool met een late treffer de winst op Crystal Palace: 1-2. Bij de thuisploeg had Patrick van Aanholt een basisplaats en viel Timothy Fosu Mensah vlak voor tijd in. Palace nam al na dertien minuten de leiding. Luka Milivojevic schoot raak vanaf elf meter, na een overtreding van doelman Loris Karius.

Sadio Mané maakte vlak na rust gelijk. De Senegalees ontsnapte vlak daarna aan zijn tweede gele kaart, nadat hij de bal in zijn handen pakte zonder dat de arbiter had gefloten. Hij voorkwam daarmee bovendien dat Crystal Palace een kans kon creëren.

Liverpool, waar Van Dijk het hele duel speelde en Wijnaldum na een uur werd gewisseld, leek vervolgens punten te gaan verspelen, maar Salah voorkwam dat zes minuten voor tijd. De 'Reds' staan derde met twee punten minder en een wedstrijd meer gespeeld dan United. Crystal Palace blijft door de nederlaag in de onderste regionen bivakkeren.

Aké

Nathan Aké had met een assist een belangrijk aandeel in het punt dat Bournemouth pakte bij Watford: 2-2. In de extra tijd kopte de Oranje-international de bal door, waarna Jermain Defoe voor de gelijkmaker zorgde. Aké deed de hele wedstrijd mee bij Bournemouth en bij Watford maakte Daryl Janmaat de negentig minuten vol.

Jürgen Locadia en Davy Pröpper leden met Brighton & Hove Albion een 0-2 nederlaag tegen Leicester City door doelpunten van Vicente Iborra en Jamie Vardy. Locadia werd een kwartier voor tijd gewisseld en Pröpper deed het hele duel mee.

Op St. James' Park gingen Terence Kongolo en Rajiv van La Parra met Huddersfield Town eveneens ten onder bij Newcastle United door een treffer van Ayoze Perez: 1-0. Wesley Hoedt verloor met Southampton mede door twee goals van Marko Arnautovic met 3-0 bij West Ham United en Burnley won met 1-2 bij hekkensluiter West Bromwich Albion.

