Barcelona ontsnapt aan eerste nederlaag, Juventus loopt uit in Italië

Barcelona, waar de niet geheel fitte Lionel Messi op de bank begon, kwam in Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in de 36e minuut op achterstand door een doelpunt van Franco Vazquez. Luis Muriel maakte er na rust zelfs 2-0 van.

Messi viel in de 58e minuut in en leek niets aan de achterstand te kunnen veranderen, maar de Argentijn zorgde in de 89e minuut voor de gelijkmaker nadat Luis Suarez een minuut daarvoor de aansluitingstreffer had gemaakt.

De ploeg van coach Ernesto Valverde gaat nog altijd riant aan kop in La Liga met 76 punten uit dertig duels. De voorsprong op nummer twee Atletico Madrid, dat zondag nog speelt, is elf punten met nog acht wedstrijden te gaan.

Nummer vier Real Madrid geeft nog een punt meer toe, al kwam de 'Koninklijke' wel twee punten dichterbij doordat het met 0-3 bij Las Palmas won. Gareth Bale (twee, waarvan één uit een strafschop) en Karim Benzema (ook uit een penalty) scoorden.

Serie A

In Italië deed koploper Juventus goede zaken door ternauwernood af te rekenen met AC Milan. Paulo Dybala opende de score waarna Leonardo Bonucci namens Milan gelijkmakte, maar Juan Cuadrado en Sami Khedira bezorgden de 'Oude Dame' in de slotfase alsnog een 3-1 zege.

Juventus heeft met nog acht duels te gaan nu vier punten voorsprong op Napoli. De ploeg uit Napels kwam op bezoek bij laagvlieger Sassuolo niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Achter Juventus (78 punten) en Napoli (74) volgen AS Roma (60), Internazionale (58) en Lazio (57) op gepaste afstand. Roma liet met Kevin Strootman in de basis punten liggen op bezoek bij Bologna: 1-1.

Stefan de Vrij kende wel een mooie middag met Lazio, want hij won met zijn ploeg met 6-2 van hekkensluiter Benevento (dat lang met tien man speelde) en nam een van de zes doelpunten voor zijn rekening door raak te koppen.

Paris Saint-Germain

In Frankrijk won Paris Saint-Germain voor het vijfde jaar op rij de Coupe de la Ligue. In de eindstrijd in Bordeaux rekende de ploeg van trainer Unai Emery af met AS Monaco: 3-0.

Edinson Cavani benutte al in de achtste minuut een strafschop. Via Angel Di Maria werd het halverwege de eerste helft 2-0. Het derde doelpunt viel tegen het einde van de tweede helft en kwam opnieuw op naam van Cavani.

Vorig seizoen ging de finale van de Coupe de la Ligue ook tussen PSG en Monaco. Toen won de huidige koploper uit de Ligue 1 met 4-1.