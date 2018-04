Fortuna Sittard nieuwe koploper na nederlagen NEC en Jong Ajax

Bij Fortuna had Andre Vidigal een groot aandeel in de overwinning tegen Almere City. De Portugees was drie keer trefzeker voor de bezoekers, waarvan eenmaal uit een strafschop. Kort na zijn derde doelpunt viel Vidigal geblesseerd uit.

Finn Stokkers bracht Fortuna, dat op slag van rust ook Djibril Dianessy kwijtraakte door een ogenschijnlijk zware blessure, nog in de eerste helft op een 0-4 voorsprong. In de tweede helft redde Sherjill MacDonald de eer namens Almere.

Door de overwinning gaat Fortuna met 62 punten uit 32 wedstrijden aan kop. De ploeg uit Sittard heeft één punt voorsprong op concurrenten NEC (tweede) en Jong Ajax (derde).

NEC

NEC stond bij rust met 2-0 achter in Eindhoven door twee treffers van Elton Kabangu. Twintig minuten voor tijd moesten de bezoekers ook nog met tien man verder omdat ze al drie keer gewisseld hadden en Mohamed Rayhi geblesseerd raakte.

Kyle De Silva breidde de marge acht minuten voor tijd verder uit, maar het tiental van NEC maakte het in de slotfase nog spannend door doelpunten van Anass Achahbar en Wojciech Golla.

Op De Toekomst kwam Jong Ajax acht minuten voor rust op achterstand tegen Jong PSV door een treffer van Matthias Verreth. Lennerd Daneels en Nikolai Laursen voerden de score in de tweede helft verder op. De Eindhovenaren klimmen dankzij de zege naar de vierde plek.

FC Emmen

Jong PSV nam die positie over van FC Emmen, dat mede door twee goals van Robert Mutzers met 1-3 verloor van FC Dordrecht. Telstar kwam in Noord-Brabant niet verder dan 0-0 bij FC Oss en bezet de vijfde plaats.

De Graafschap versloeg op De Vijverberg RKC Waalwijk met 1-0 dankzij een doelpunt van Tarik Tissoudali en FC Den Bosch klopte in De Vliert MVV Maastricht met 2-1 via twee treffers van Jort Van der Sande.

In Leeuwarden speelden SC Cambuur en FC Volendam met 2-2 gelijk, Go Ahead Eagles versloeg in De Adelaarshorst Helmond Sport met 3-1 en hekkensluiter Jong FC Utrecht won dankzij een hattrick van Nick Venema met 1-3 van Jong AZ.

