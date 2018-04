Ajax verrast dat Younes toch speelgerechtigd is voor Jong Ajax

"Volgens ons is hij zeker niet speelgerechtigd", aldus de woordvoerder van Ajax. De 24-jarige Younes, die door de clubleiding is teruggezet naar Jong Ajax, ontbrak vrijdagavond in de wedstrijdselectie voor het duel met Jong PSV (0-3 verlies).

Trainer Michael Reiziger zei dat de vleugelspeler niet speelgerechtigd is, maar navraag van FOX Sports bij de KNVB leerde dat hij wel mag spelen. De bond bevestigt dit tegenover NUsport.

Als een speler tien keer in de basis is begonnen voor een club in de Eredivisie, mag hij niet meer uitkomen voor de beloftenploeg van die club. Younes heeft dit seizoen negen competitieduels vanaf de aftrap meegedaan bij Ajax.

Afgelopen maandag werd bekend dat Younes de rest van het seizoen niet meer welkom is bij de A-selectie van de Amsterdamse club. Hij moet de komende maanden meetrainen met Jong Ajax.

Verbanning

Aanleiding voor de verbanning was dat Younes tweeënhalve week geleden kort voor tijd weigerde in te vallen in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Daarop besloot Ajax-trainer Erik ten Hag de vijfvoudig international voor twee weken te verbannen naar het beloftenelftal en dat werd deze week omgezet naar een verbanning voor de rest van het seizoen.

Vorig seizoen was Younes nog een vaste waarde bij Ajax, maar in de loop van deze jaargang raakte hij zijn basisplaats kwijt.

In de winterstop leek Younes te vertrekken naar Napoli, maar de transfer ketste om onduidelijke redenen op het laatste moment af. Naar verluidt gaat hij komende zomer, wanneer zijn contract bij Ajax afloopt, alsnog naar de Italiaanse topclub.

Sinds de transfer is afgeketst begon Younes in geen enkele wedstrijd meer in de basis bij Ajax, maar hij kan nu dus wel spelen voor Jong Ajax, dat de derde plaats bezet in de Jupiler League. De ploeg van Reiziger heeft een punt minder dan koploper Fortuna Sittard. De Limburgers wonnen vrijdagavond met 1-4 bij Almere City FC.

