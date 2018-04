Dolberg keert tegen FC Groningen mogelijk terug in selectie Ajax

"We bekijken morgen of hij misschien al mee kan", vertelt Ten Hag vrijdag op de website van Ajax. "Hij heeft vandaag op de training weer in de partijvorm meegedaan."

Dolberg raakte in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop tegen Willem II (3-1 overwinning) geblesseerd. De spits bleek een bandje in zijn rechtervoet te hebben gescheurd. Vorige week maandag stond hij voor het eerst sinds zijn blessure weer op het trainingsveld.

Tegenover de mogelijke terugkeer van Dolberg staat de blessure van Klaas-Jan Huntelaar, die als een twijfelgeval voor zondag geldt. De clubtopscorer heeft last van een kuitblessure.

Huntelaar trainde de afgelopen dagen voor zichzelf en moest de groepstraining aan zich voorbij laten gaan. Ook over de 76-voudig Oranje-international neemt Ten Hag zaterdag pas een beslissing. "We hopen dat hij dan weer kan aansluiten", aldus de coach.

De Jong

Frenkie de Jong maakt juist vorderingen in zijn herstel. De middenvelder, die met een enkelblessure kampt, is inmiddels weer in training. Ten Hag heeft de hoop dat De Jong de groepstraining snel kan hervatten. Voor de al langer uitgeschakelde Nick Viergever en Daley Sinkgraven geldt dat nog niet.

Ajax won zijn laatste twee competitieduels en staat tweede met zeven punten achterstand op koploper PSV. FC Groningen is terug te vinden op de dertiende plek.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax begint zondagmiddag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

