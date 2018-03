FC Twente-spelmaker Vuckic mist ontknoping Eredivisie door knieblessure

De 25-jarige Vuckic, die al eerder dit seizoen een aantal wedstrijden miste door een kwetsuur, moet worden geopereerd aan de voorste kruisband van zijn knie. Zijn knieblessure verergerde deze week op de training.

"Dit is erg frustrerend, helemaal gezien de situatie waarin we zitten. Afgelopen dinsdag voelde als een soort nieuw begin, maar korte tijd later hield het voor mij ineens op", zegt de Sloveen vrijdag op de website van FC Twente.

"Ik heb het geaccepteerd en ga er - na mijn operatie - alles aan doen om me terug te knokken. Ik blijf in Nederland om te revalideren. De komende tijd wil ik dicht bij de ploeg zijn om hen te steunen."

Vuckic is bezig aan zijn eerste seizoen bij FC Twente, waar hij nog tot medio 2020 vastligt. Hij kwam vorig jaar zomer transfervrij over van Newcastle United. Met de club uit Enschede bezet hij met nog zes duels te gaan de laatste plaats in de Eredivisie.

Ter Avest

Ploeggenoot Hidde ter Avest kreeg vrijdag ook slecht nieuws, want de optie in het aflopende contract van de reserve-aanvoerder wordt niet gelicht. FC Twente gaat nog wel met de verdediger, die net als Vuckic geblesseerd is, in gesprek over een nieuwe verbintenis.

Volgens Voetbal International wil FC Twente wel gebruikmaken van de optie in het contract van jeugdexponent Ter Avest, maar kan de club het zich financieel simpelweg niet veroorloven. Middenvelder Michaël Maria krijgt wél een nieuwe verbintenis.

FC Twente, dat deze week trainer Gertjan Verbeek op straat zette en assistent Marino Pusic het seizoen laat afmaken, gaat zondag in de 29e speelronde van de Eredivisie op bezoek bij VVV-Venlo. De wedstrijd in Limburg begint om 12.30 uur.

De hekkensluiter uit Enschede heeft een punt achterstand op nummer zeventien Roda JC en geeft twee punten toe op Sparta Rotterdam, dat zestiende staat. Het gat naar de veilige vijftiende plaats is acht punten.

