Feyenoord moet geblesseerde Van Persie missen in derby tegen Excelsior

Van Persie (34) viel bijna twee weken geleden uit met een kuitblessure in het met 3-4 gewonnen uitduel met PEC Zwolle en is daar nog niet van hersteld.

"Hij heeft er nog steeds last van. Het gaat wel beter, maar nog niet goed genoeg. Het is erger dan ik had verwacht", zegt Van Bronckhorst vrijdag op zijn perspraatje.

Het komt voor de coach niet als een verrassing dat winteraanwinst Van Persie wat pijntjes heeft. "Hij heeft een moeilijke aanloopperiode gehad. Het is altijd lastig als je in januari een nieuwe omgeving in stapt."

Van Bronckhorst (43) wijst de suggestie van de hand dat hij Van Persie spaart richting de bekerfinale, waarin AZ op 22 april de tegenstander is. "Dat is niet zo. De competitie is voor ons ook belangrijk. We hebben hem gehaald omdat hij een meerwaarde voor het team is, dus niet alleen voor de bekerfinale."

Van Persie kwam sinds zijn terugkeer in de winterstop bij Feyenoord tot negen officiële duels, waarin hij vijf keer scoorde. Tegen PEC nam hij twee van de vier treffers voor zijn rekening.

Jörgensen

Mogelijk kent Van Bronckhorst tegen Excelsior offensieve problemen, want achter de naam van spits Jörgensen staat dus nog een vraagteken. "Hij is niet helemaal fit teruggekomen van het Deense nationale elftal. We bekijken zaterdag of hij zondag kan spelen", aldus de Feyenoord-trainer.

Van Bronckhorst stelt de jonge Dylan Vente op als Jörgensen niet beschikbaar is en kan daarnaast beschikken over vleugelaanvaller Sam Larsson, die weer helemaal fit is. De Rotterdammer is op zijn hoede voor Excelsior, dat onder trainer Mitchell van der Gaag goed presteert.

"Excelsior haalt veel punten in uitwedstrijden, meer dan thuis. Daar moeten we voor waken. Vooral in balbezit moet je het goed doen met zuivere passing. Dat is het belangrijkste voor ons."

De wedstrijd tussen nummer vier Feyenoord en nummer elf Excelsior in De Kuip begint zondag om 16.45 uur.

