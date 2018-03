Assistent Arsenal prijst 'ongekende gedrevenheid' bekritiseerde Wenger

Bould werkt al een jaar of twintig samen met Wenger en vindt het nog altijd een genot. "Het is een plezier om met hem te mogen werken, ik bewonder hem enorm", vertelde hij donderdag bij ESPN.

"Hij moet veel slikken, maar is een geweldige trainer. Ik heb achter gesloten deuren nog nooit iemand gezien die zo gedreven is. Dat is echt ongekend."

Wenger ligt onder vuur bij Arsenal door de magere resultaten. De 'Gunners' staan slechts zesde in de competitie en kunnen plaatsing voor de Champions League op basis van de ranglijst zo goed als zeker vergeten. Achter de schermen zou de clubleiding bezig zijn met een zoektocht naar een opvolger van de Fransman, die al sinds 1996 op de bank zit bij Arsenal.

Europa League

Om volgend seizoen toch in de Champions League uit te mogen komen, kan de Europa League een reddingsboei vormen. De winnaar daarvan verdient namelijk een ticket voor het kampioenenbal.

De eerste wedstrijd in de kwartfinale tegen CSKA Moskou van dinsdag is dan ook cruciaal voor Arsenal, weet Bould. Al wil hij niet over de competitiewedstrijd van zondag thuis tegen Stoke City heenkijken.

"Ook dat is een belangrijk duel voor ons. Natuurlijk weten we dat het moeilijk wordt om bij de beste vier te eindigen, we zijn niet gek. Maar je weet het nooit. Als we de Europa League-finale willen halen, is het prettig om ook in de competitie wedstrijden te winnen.

De achterstand van Arsenal op nummer vier Tottenham Hotspur bedraagt met nog acht wedstrijden te spelen dertien punten. Ook Chelsea, de nummer vijf, staat nog boven de ploeg van Wenger. De nummers een tot en met vier van de Premier League spelen volgend seizoen in de Champions League. Momenteel bekleden Manchester City, Manchester United, Liverpool en Tottenham die posities.

Bekijk de stand in de Premier League