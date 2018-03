Atalanta niet bestraft door UEFA na klacht racistisch bejegenen Batshuayi

De Europese voetbalbond liet donderdag weten de zaak te sluiten zonder het opleggen van een sanctie. De reden voor die beslissing is voorlopig niet duidelijk.

Batshuayi beklaagde zich eind vorige maand na de Europa League wedstrijd tussen Atalanta Bergamo en Borussia Dortmund (1-1) over het gedrag van de aanhang van de Italiaanse club. De door de Duitsers van Chelsea gehuurde spits liet weten racistisch bejegend te zijn vanaf de tribunes in het Mapei Stadium.

"We leven in 2018 en ik hoor nog steeds apengeluiden op de tribune. Serieus? Ik wens de fans veel plezier met het volgen van de Europa League via de televisie. Wij zijn door naar de volgende ronde", schreef hij op Twitter.

De beslissing van de UEFA om geen straf uit te delen stuit dan ook op onbegrip bij de Belgische aanvaller. "Ik zal het me wel verbeeld hebben", reageert hij cynisch op Twitter. "Het zijn maar apengeluiden, wat maakt het uit."

Boete

De UEFA kondigde snel na de wedstrijd aan een onderzoek in te stellen, maar dat heeft klaarblijkelijk niets opgeleverd. Atalanta moet wel een boete van 34 duizend euro betalen omdat er door fans vuurwerk werd afgeschoten en spullen op het veld werden gegooid. Dortmund krijgt voor soortgelijke vergrijpen een rekening van veertig duizend euro gepresenteerd.

Atalanta, waar de Nederlandse internationals Hans Hateboer en Marten de Roon onder contract staan, had aan het gelijkspel tegen Dortmund niet genoeg om uitschakeling in de Europa League te voorkomen. De Duitsers sneuvelden een ronde later na een dubbele confrontatie met Red Bull Salzburg.