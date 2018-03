PEC Zwolle zegt na vijf seizoenen contract aanvaller Nijland op

De breuk tussen PEC en Nijland is daarmee nog niet definitief. De club kan er in een later stadium alsnog voor kiezen de aanvaller een nieuw contract aan te bieden. In de tussentijd is Nijland echter vrij om als transfervrije speler met andere clubs te onderhandelen.

Clubs moeten aflopende contracten van spelers van wie ze mogelijk afscheid willen nemen voor 1 april opzeggen. Anders wordt de verbintenis stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden automatisch verlengd.

Nijland werd in 2013 door PEC overgenomen van PSV, dat hem eerder al verhuurde aan Willem II, NEC en het Australische Brisbane Roar. De spits, die zijn profcarrière in het seizoen 2007/2008 begon bij FC Groningen, scoorde twintig keer voor de Zwollenaren in 104 wedstrijden.

Menig

Ook de huurovereenkomst van Queensy Menig is door de club van trainer John van ’t Schip opgezegd. De aanvaller wordt sinds januari gehuurd Franse FC Nantes en kwam in acht wedstrijden nog niet tot scoren voor PEC.

De 22-jarige Menig speelde tussen 2015 en 2017 eveneens voor PEC, dat hem toen huurde van Ajax. Bij Nantes, dat hem direct na de transfer een half jaar bij Oldham Athletic stalde, speelde hij geen enkele officieel duel.

Meer spelers hebben een aflopend contract bij Zwolle, onder wie Youness Mokhtar en Mustafa Saymak. Zij hebben over belangstelling niet te klagen en besloten zelf hun verbintenis bij de huidige nummer zeven van de Eredivisie niet te verlengen.

Vitesse

Bij Vitesse wordt geprobeerd om Matt Miazga, Mason Mount en Fankaty Dabo langer in Arnhem te houden. De nummer zes van de Eredivisie gaat in gesprek met de spelers en hun club Chelsea om te bekijken of de aflopende huurovereenkomsten kunnen worden verlengd.

Verder liet Vitesse weten dat het aflopende contract van doelman Michael Tornes formeel is opgezegd. De huurtermijn van Luc Castaignos loopt eveneens af, waarschijnlijk keert de spits terug naar Sporting Lissabon.

