Robben is Cruijff voorbij na elfde landstitel in loopbaan

Bayern stelde zaterdag de titel veilig met een 1-4 zege op FC Augsburg, mede dankzij een treffer van Robben. De 'Rekordmeister' is niet meer in te halen door nummer twee Schalke 04.

Het is al de zesde keer op rij en en de zevende keer in totaal dat Robben, die in 2009 in München tekende, kampioen is met Bayern. Vijftien jaar geleden vierde Robben met PSV zijn eerste landstitel. In de jaren die volgden werd hij ook kampioen met Chelsea (2005 en 2006) en Real Madrid (2008).

Cruijff, die ruim twee jaar geleden op 68-jarige leeftijd overleed, vierde acht van zijn tien kampioenschappen met Ajax.

De legendarische nummer 14 was met de Amsterdammers in de periode 1966-1968 de beste van Nederland, net als in 1970, 1972, 1973, 1982 en 1983. Daarnaast werd Cruijff kampioen met FC Barcelona (1974) en Feyenoord (1984).

Contract

De elfde titel van Robben is mogelijk zijn laatste als speler van Bayern, want zijn contract in de Allianz Arena loopt komende zomer af en de club heeft hem nog geen voorstel gedaan.

Bovendien weet Robben nog niet of hij bijtekent als Bayern dat wil. "Ik ben nu voor mezelf aan het uitzoeken wat ik precies wil, maar ik heb de knoop daarover nog niet doorgehakt. Ik weet op dit moment ook nog niet wat mijn opties precies zijn, dus ik kan er nog niets concreets over zeggen", zei hij onlangs.

