Kuipers op definitieve scheidsrechterslijst voor WK

Het wordt voor Kuipers zijn vierde en laatste eindtoernooi, nadat hij al actief was op de EK's van 2012 en 2016 en het WK van 2014. Net als op die toernooien zijn ook zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra geselecteerd.

Het is geen verrassing dat Kuipers op de lijst staat. "Ik ga ervan uit dat ik naar het WK ga. Als ik zie hoe tevreden de FIFA op dit moment is dan is er geen twijfel", zei Kuipers in januari in een interview met NUsport.

De Oldenzaler behoort al jaren tot de internationale top en floot al de Europa League-finale (2013), de Confederations Cup-finale (2013), de Champions League-finale (2014) en de eindstrijd van het WK onder 20 (2017). Op papier lijkt hij een reëele kans te maken om in Rusland de eindstrijd van het WK aan zijn palmares te voegen, zeker omdat het Nederlands elftal zich niet heeft geplaatst.

Vier jaar geleden in Brazilië was Kuipers leek Kuipers de finale te krijgen, maar dat werd gedwarsboomd door Oranje dat verrassend tot de laatste vier kwam. De FIFA-regels schrijven voor dat een arbiter naar huis moet als zijn land de kwartfinales doorkomt.